'김태현♥' 미자, 시어머니 앞에서 만취한 며느리의 최후..."딸 키우는 것 같다"

기사입력 2025-12-03 08:44


'김태현♥' 미자, 시어머니 앞에서 만취한 며느리의 최후..."딸 키우는…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 미자가 시어머니와 돈독한 고부사이를 자랑했다.

최근 유튜브 채널 '미자네 주막'에서는 '편하게 하라고 하셔서 시어머니 앞에서 개만취한 며느리의 최후'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 미자는 "저희는 지금 부산에 와 있다. 시댁에 도착했고, 지금 맞은 편에는 어머니가 계십니다"라며 시어머니를 소개했다.

김태현은 "와서 뭘 먹을까 하다가 (미자가) 고래고기를 안먹어봤다 그래서 고래고기 집에 왔다"라 했고, 미자는 "태어나서 한 번도 안먹어봤다"면서 "고래와 함께 소주를 당겨보려고 하는데 기대해 달라"라며 먹방을 시작했다.

미자는 "42년 평생 처음 먹는 고래고기다"라 했고 김태현은 "근데 혹시나 고래가 또 입맛에 안맞을까봐 참치랑 반반 시켰다"라 전했다.

김태현은 갑자기 기습적으로 가위바위보를 제안했고, 어머니가 지자 "잘 먹겠습니다. 아까운 건 아니시죠?"라며 너스레를 떨었다.

전보다 술이 늘었다는 어머니에 김태현은 "옛날에 친구 잘 못 만났다 그러지 않냐. (어머니는) 며느리를 잘 못 만났다"라 농담했고, 어머니는 "아니다. 며느리를 잘 만나서 이 즐거움을 느끼고 산다"라고 며느리편을 들었다.

고래고기 식감이 편육 같다는 미자는 "괜찮다"면서도 "다음은 참치를 먹을 거다"라 해 웃음을 자아냈다.


'김태현♥' 미자, 시어머니 앞에서 만취한 며느리의 최후..."딸 키우는…

평소 요리를 잘 못하신다는 어머니는 "그래도 내가 마포 사돈, 전성애씨 하는 거 보고 조금 마음에... 도전되는 게 있더라. 나도 뭔가 우리 며느리 오면 뭘 좀 해줘야 되지 않나?"라 했지만 김태현은 뜸을 들이다 "그런 게 서로 힘들어지는 길이다"라고 딱 잘라 거절했다.

김태현은 고래고기를 맛있게 잘 먹는 미자를 보며 "맛있다고 좋아하니까 되게 기분이 좋다. 다음에 (부산) 오면 맨날 사줘야겠다. 난 얘가 맛있게 먹을 때가 참 좋다"라며 "그게 전략이라고 하면 굉장히 똑똑한 친구다"라 했다.

이어 "이제 (미자와) 결혼하고 4년? 5년차가 됐다. 시간이 갈 수록 더 내 가족, 내 식구, 내가 챙겨야 되는 사이 됐다. 그리고 시간이 갈수록 더 재밌다. 책임감도 든다"라며 아내에 대한 사랑을 전했다.

어머니는 "난 윤희가 가족이 됐다는 게 항상 감사한 마음이다. 애가 굉장히 따뜻한 게 너무 감사하다. 그리고 아들이 비혼주의로 혼자 있을 때, 그걸 지금 생각하면 윤희한테 내가 매일 감사해야 한다"라 털어놓았다.

사실 미자도 결혼 생각이 없었다고. 김태현은 "그래서 처갓집도 매일 감사다. 그러니까 얼마나 잘 됐냐. 양쪽 집에서 서로를 위해 매일 감사니까"라 해 훈훈함을 자아냈다.

한창 울던 미자는 "저는 눈물을 쏟고 나면 입맛이 확 올라온다. 허기가 지면서 음식이 더 맛있다. 분위기 조성하고나서 혼자 먹는다"라며 너스레를 떨었다.

김태현은 "근데 이제 가족이라고 생각이 되니까, 맛있는 거 먹으면 엄마도 생각나고 장인어른 장모님도 생각난다. 이것도 장인어른은 잘 드실 거 같은데 장모님은 못드실 거 같다"라 했다.


'김태현♥' 미자, 시어머니 앞에서 만취한 며느리의 최후..."딸 키우는…
그는 "얼마나 좋냐. 늦게 결혼했는데도 고부갈등 없고, 장서 갈등 없는 집이 잘 없다. 내가 가끔 그런 얘기를 한다. 가족 중에 꼴통이 한 명은 끼는데 우린 한 명도 없는 게 너무 좋다. 그거 진짜 복 받은 거다"라 고백했다.

김태현은 술 취한 미자에 "이제 술 끝! 그만 마셔라"라고 단속을 했다.

세 사람은 집 가는 길에 호떡을 먹었고, 미자는 그와중에 옷과 머리에 꿀을 흘렸다. 살뜰하게 며느리 옷을 닦아주는 시어머니에 김태현은 "다정한 고부지간이다. 제가 딸 키우는 것 같다는 게 무슨 얘긴지 알겠죠"라고 놀렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

2.

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')

3.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

4.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

5.

'칼 단발→긴 머리' 박지성♥김민지, 10살 딸 폭풍성장 근황 공개

연예 많이본뉴스
1.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

2.

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')

3.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

4.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

5.

'칼 단발→긴 머리' 박지성♥김민지, 10살 딸 폭풍성장 근황 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

3.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

4.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

5.

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.