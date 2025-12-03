뉴비트, 내년 1월 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…'공연 내공' 본격 뽐낸다

그룹 뉴비트(NEWBEAT)는 2026년 1월 18일 오후 5시 예스24 원더로크홀에서 첫 번째 단독 콘서트 'Drop the NEWBEAT'(드랍 더 뉴비트)를 개최한다.
이번 콘서트는 지난 3월 데뷔부터 최근 컴백 활동까지 성공적으로 마친 뉴비트가 팬들과 함께하는 의미 있는 자리다. 뜨거운 응원을 보내준 팬들과 그동안의 여정을 돌아보고 새로운 추억을 만들 예정이다. 뉴비트가 데뷔 처음으로 선보일 첫 단독 콘서트에 대한 기대감이 고조된다.
뉴비트는 데뷔와 함께 초대형 프로젝트를 진행하며 '5세대 슈퍼루키'의 탄생을 알렸다. 이들은 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)를 발매하며 가요계에 정식 데뷔했고, Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스를 통해 팬들과 만났다. 이후 '2025 러브썸 페스티벌', 'KCON JAPAN 2025', 'KCON LA 2025' 등 국내외 굵직한 페스티벌 무대에 잇따라 올라 실력을 쌓았다.
사진 제공=비트인터렉티브
이어 지난 11월 6일 해외 유명 프로듀서진과 함께한 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)를 발표, 'Look So Good'(룩 소 굿)과 'LOUD'(라우드)를 더블 타이틀곡으로 내세워 활발한 활동을 펼쳤다. 특히 'Look So Good'은 공개 직후 아이튠즈 차트에서 총 7개국에 이름을 올렸고, 미국 아이튠즈 뮤직비디오 차트에서는 K팝 장르 1위, 팝 장르 2위, 전체 장르 5위를 달성했다.
글로벌 차트에서 뚜렷한 성과를 거둔 뉴비트는 대한민국 유튜브 뮤직 주간 인기 차트에서도 81위에 안착하며 TOP 100에 처음으로 진입하는 성과를 이루기도 했다. 이에 힘입어 최근 '제17회 2025 서울석세스대상'에서 신인상을 수상했다.