뉴비트, 내년 1월 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…'공연 내공' 본격 뽐낸다

기사입력 2025-12-03 09:06


뉴비트, 내년 1월 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…'공연 내공' 본격 뽐낸다
사진 제공=비트인터렉티브

[스포츠조선 정빛 기자] 뉴비트가 데뷔 첫 단독 콘서트로 글로벌 팬들을 만난다.

그룹 뉴비트(NEWBEAT)는 2026년 1월 18일 오후 5시 예스24 원더로크홀에서 첫 번째 단독 콘서트 'Drop the NEWBEAT'(드랍 더 뉴비트)를 개최한다.

이번 콘서트는 지난 3월 데뷔부터 최근 컴백 활동까지 성공적으로 마친 뉴비트가 팬들과 함께하는 의미 있는 자리다. 뜨거운 응원을 보내준 팬들과 그동안의 여정을 돌아보고 새로운 추억을 만들 예정이다. 뉴비트가 데뷔 처음으로 선보일 첫 단독 콘서트에 대한 기대감이 고조된다.

뉴비트는 데뷔와 함께 초대형 프로젝트를 진행하며 '5세대 슈퍼루키'의 탄생을 알렸다. 이들은 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)를 발매하며 가요계에 정식 데뷔했고, Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스를 통해 팬들과 만났다. 이후 '2025 러브썸 페스티벌', 'KCON JAPAN 2025', 'KCON LA 2025' 등 국내외 굵직한 페스티벌 무대에 잇따라 올라 실력을 쌓았다.


뉴비트, 내년 1월 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…'공연 내공' 본격 뽐낸다
사진 제공=비트인터렉티브
이어 지난 11월 6일 해외 유명 프로듀서진과 함께한 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)를 발표, 'Look So Good'(룩 소 굿)과 'LOUD'(라우드)를 더블 타이틀곡으로 내세워 활발한 활동을 펼쳤다. 특히 'Look So Good'은 공개 직후 아이튠즈 차트에서 총 7개국에 이름을 올렸고, 미국 아이튠즈 뮤직비디오 차트에서는 K팝 장르 1위, 팝 장르 2위, 전체 장르 5위를 달성했다.

글로벌 차트에서 뚜렷한 성과를 거둔 뉴비트는 대한민국 유튜브 뮤직 주간 인기 차트에서도 81위에 안착하며 TOP 100에 처음으로 진입하는 성과를 이루기도 했다. 이에 힘입어 최근 '제17회 2025 서울석세스대상'에서 신인상을 수상했다.

뉴비트의 단독 콘서트와 관련된 자세한 일정은 추후 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.