[공식] 나영석 사단 '케냐 간 세끼' 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 5…

[스포츠조선 문지연 기자] '케냐 간 세끼'가 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 5위에 등극했다.
넷플릭스 예능 '케냐 간 세끼'가 공개 이래 뜨거운 인기를 견인하고 있다. '케냐 간 세끼'는 예능계 '히트 메이커'로 통하는 나영석 사단과 '웃음 메이커'로 통하는 이수근, 은지원, 규현 그리고 넷플릭스의 만남으로 화제를 모았다. 이수근, 은지원, 규현과 나영석 사단의 조합을 기다렸던 시청자들은 '아는 맛' 여행 예능의 등장을 반겼고, 공개 후 그 기대는 호평으로 이어졌다. 글로벌 시청자들은 전통 버라이어티 작법으로 탄생한 'K-예능'에 신선한 재미를 느꼈다.
이를 증명하듯 '케냐 간 세끼'는 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 5위에 등극하며 '핫'한 반응을 이어가고 있다. 3일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 '케냐 간 세끼'는 11월 25일부터 30일까지 1,900,000 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 5위, 대한민국 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 1위에 올랐다. 여기에 홍콩, 인도네시아, 싱가포르, 대만 TOP 10 리스트에도 이름을 올리며 전 세계에 'K-예능'의 저력을 과시하고 있다.
2일 공개된 4-6회에서는 세끼 형제들이 본격적으로 사파리 투어에 나서며 흥미를 자극했다. 어디에서도 경험하지 못한 '사파리 뷰' 식사와 열기구 체험, 게임 드라이브 코스는 케냐의 매력을 제대로 느끼게 했다. 여기에 이수근, 은지원, 규현의 케미스트리가 돋보이는 마피아 게임과 이어 말하기 게임은 시청자들로 하여금 폭소를 자아냈다.
'케냐 간 세끼' 공개 직후 주한 케냐 대사관에서는 "나영석 사단이 여행지로 케냐를 선택한 것을 진심으로 환영하며 매우 기쁘게 생각한다"라며 "케냐의 자연, 야생 동물 그리고 따뜻한 사람들의 매력을 유쾌하게 담아낸 프로그램이라 많은 분들이 즐겁게 시청하실 것 같다. 이 시리즈를 통해 더 많은 분들이 케냐의 진짜 아름다움을 만날 수 있기를 바란다"라고 언급했다.
이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기 '케냐 간 세끼'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.