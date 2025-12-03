추영우, 안방 '흥행킹' 첫 스크린도 일낼까..'오세이사' 첫 스크린 데뷔 출사표

최종수정 2025-12-03 09:17

추영우, 안방 '흥행킹' 첫 스크린도 일낼까..'오세이사' 첫 스크린 데…

[스포츠조선 조지영 기자] 청춘 멜로 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사', 김혜영 감독, 블루파이어스튜디오 제작)가 '대세' 추영우의 스틸을 공개했다.

드라마 '견우와 선녀' '중증외상센터' 등 다양한 화제작에서 시청자들의 마음을 사로잡은 추영우. 2025년 명실상부 대세 배우로 떠오른 추영우가 오는 크리스마스 이브, 스크린 출사표를 던진다.

추영우는 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'에서 매일 무료한 일상에 거짓 고백으로 연애를 시작하지만 점차 서윤(신시아)을 이해하고 그녀의 하루를 채워가기 위해 노력하는 소년 재원 역을 맡았다.

추영우는 그간 드라마를 통해 보여 준 안정적인 연기력을 기반으로, 시니컬하게 일상을 살아가는 재원이 자신과 정반대로 해맑고 긍정적인 에너지를 뿜어 내는 서윤을 만나 점차 사랑에 빠지는 과정을 섬세하게 표현해 낼 예정이다.


추영우, 안방 '흥행킹' 첫 스크린도 일낼까..'오세이사' 첫 스크린 데…
공개된 재원의 캐릭터 스틸 역시 '남친짤'의 정석을 보여 주며 첫사랑에 빠진 고등학생의 모습을 제대로 담아 냈다.

학교에서 당번으로 쓰레기통을 비우고 있거나, 등굣길 버스에서 이어폰으로 노래를 듣고 있는 재원의 스틸 등은 평범한 고등학생의 하루하루를 생생하게 담아 냈다. 평범하기만 하던 재원의 일상은 서윤의 등장 후 복도에서 서윤을 찾거나, 교문 앞에서 휴대폰만 바라보는 등 사랑에 빠진 소년의 일상으로 변한다.

이처럼 스틸을 통해 확인할 수 있는 재원의 감정 변화는 점차 가까워지며 서로가 애틋해질 두 인물의 서사에 대한 예비 관객들의 궁금증을 자연스럽게 자극한다.

첫 스크린 주연을 맡은 추영우는 이번 작품을 통해 청춘 멜로 장르에 최적화된 신선한 매력을 보여주며 2025년 가장 주목받는 배우로 자리매김할 전망이다.


이치조 미사키 작가의 동명 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 매일 하루의 기억을 잃는 여자와 매일 그녀의 기억을 채워주는 남자가 서로를 지키며 기억해가는 이야기를 그린 작품이다. 추영우, 신시아가 출연했고 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'의 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 크리스마스 이브인 오는 24일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.