'BTS 동생' 코르티스, 빅히트 혈통 또 증명했다…데뷔 앨범 다시 美 '빌보드 200' 재진입

기사입력 2025-12-03 09:15


'BTS 동생' 코르티스, 빅히트 혈통 또 증명했다…데뷔 앨범 다시 美 …
사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 코르티스(CORTIS)가 한 달여 만에 미국 빌보드 메인 차트에 재진입하며 '올해 최고의 신인'다운 맹렬한 기세를 과시했다.

코르티스의 데뷔 음반 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'가 2일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범차트(12월 6일 자) '빌보드 200'에 121위로 다시 등장했다. 지난 10월 미국 현지 활동에 힘입어 171위(10월 25일 자)로 재진입한 후 다시 한 번 차트에 등판하는 저력을 보여주었다.

시상식 무대, 롱폼과 미드폼을 오가는 신선한 자체 콘텐츠, 패션 잡지 표지 장식 등이 신규 팬덤 유입을 이끌며 순위를 견인한 것으로 분석된다. 이 앨범은 앞서 '빌보드 200' 15위(9월 27일 자)로 진입해 2주간 순위권을 지켰다. 이는 프로젝트성 팀을 제외한 역대 K팝 그룹의 데뷔 음반 최고 성적이다. 또한 최근 4년간 데뷔한 한국 보이그룹 중 가장 높은 순위다. 방탄소년단, 투모로우바이투게더를 잇는 빅히트 뮤직 소속 아티스트다운 '글로벌 대형 신예' 존재감을 보여준 것.

'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'(14위)와 '톱 커런트 앨범 세일즈'(13위)에서 전주 대비 각각 30계단, 19계단 순위를 대폭 끌어올렸다. '월드 앨범'에서는 3계단 상승한 4위에 자리했다.

이 음반은 발매 약 3개월 만에 써클차트 기준 누적 판매량 106만 장을 돌파했다. 올해 데뷔한 신인 중 유일한 단일 앨범 밀리언셀러다. 또한 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 총 재생 수 2억 회(11월 27일 자)를 돌파하는 등 대중적으로 큰 인기를 얻고 있다.

코르티스는 연말 시상식 무대에서 존재감을 각인시키고 있다. 지난달 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 MAMA AWARDS'(2025 마마 어워즈)에서 신인상에 해당하는 '베스트 뉴 아티스트'(BEST NEW ARTIST) 부문을 수상했다. 이날 펼친 무대는 3일 오전 6시 기준 Mnet K-POP 유튜브 채널에 게재된 올해 시상식 영상 중 조회 수 4위에 오르는 등 뜨거운 관심을 받고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.