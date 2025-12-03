허성태X조복래 '정보원', 오늘(3일) 개봉…독보적인 입소문으로 '흥행 …

[스포츠조선 안소윤 기자] 범죄 액션 코미디 영화 '정보원'을 향한 실관람객들의 호평이 이어지고 있다.
영화 '정보원'이 프리미어 상영회를 통해 영화를 먼저 관람한 관객들의 호평 세례 속에서 바로 오늘(3일) 개봉한다.
먼저 영화가 선사하는 유쾌한 코미디에 대한 찬사가 이어지고 있다. 관객들은 "피식 웃음 짓다가 어느 순간 빵 터지고, 눈 게슴츠레 뜨면서 '?聞빱 미치겠다' 혼잣말 나오는건 안 비밀. 어? 근데 쫌 멋지다? 싶어지는 순간들이 있다 #꿀잼 #강추", "흥미진진하고 코믹하네요. 그냥 웃다가 나왔어요. 제대로 영화 즐기고 왔어요", "부담 없이 웃으면서 즐길 수 있는 킬링타임용 영화", "'정보원' 너무 잼남. 내가 주성치 영화가 최애다 이거여. 배우들 연기도 너무 잘함. 오랜만에 계속 웃음. 아무 생각 없이 웃으면 된다 이거여" 등 시원하고 독보적인 코미디 매력에 높은 만족도를 드러내 기대감을 끌어올린다.
또한 배우들의 상상 그 이상의 케미스트리와 연기 변신에 대한 호평도 쏟아지고 있다. "허성태 배우님의 새로운 변신 연기가 맘에 들었어요. 킬링타임용 관람 적극 추천 생각 없이 즐길 수 있어요", "배우분들의 열연으로 코미디의 탈을 쓴 액션이 돋보였습니다. 깜짝 놀라는 장면도 있고 웃다가 대사에 느끼해하다가 ㅋㅋㅋ 시간 가는 줄 모르고 재밌게 봤습니다", "둘이 티격태격하는 장면이 거의 하이라이트"라며 상극 콤비 시너지에 극찬을 보냈다. 여기에 "11월 힘든 시간이었는데 간만에 생각 없이 많이 웃었어요", "간만에 영화 보면서 스트레스 풀고 웃으면서 봤어요", "범죄물인데 이렇게 귀엽게 만들 수 있는지 궁금할 정도로 웃김ㅋㅋ" 등의 호평 세례는 '정보원'이 전 세대 관객에게 통하는 매력을 갖췄음을 입증한다. 이처럼 '정보원'은 쟁쟁한 경쟁작들 사이에서 돋보이는 K-코미디의 매력으로 이번 주 극장가를 사로잡을 예정이다.
한편 '정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디 영화로, 김석 감독이 메가폰을 잡았다.