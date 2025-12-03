더보이즈, 새 싱글 '스틸 러브 유' 트랙리스트 공개…멤버 뉴·큐 참여
|
|
|사진 제공=원헌드레드
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 더보이즈(THE BOYZ)의 새 싱글 트랙리스트가 베일을 벗었다.
소속사 원헌드레드는 3일 자정 공식 SNS를 통해 더보이즈의 스페셜 싱글 'Still Love You(스틸 러브 유)'의 트랙리스트를 공개했다.
공개된 이미지에 따르면 이번 스페셜 싱글의 타이틀곡은 앨범과 동명의 'Still Love You'로, 더보이즈 특유의 감성과 계절감을 담아냈다. 이외에도 멤버 뉴와 큐가 작사·작곡에 참여한 'The Season(더 시즌)'과 팬들을 향한 메시지를 전하는 팬송 'Together Forever(투게더 포에버)'까지 총 세 곡이 수록돼 완성도를 높였다.
특히 콜라주 형태의 디자인을 통해 '더보이즈의 페이보릿 리스트'를 시각적으로 표현한 점이 인상적이다. 빨간색 선물 상자와 겨울 바다를 배경으로 한 멤버들의 모습, 모래 위에 공식 팬클럽명을 새긴 사진을 비롯, 다양한 이미지와 텍스트를 활용해 각 트랙의 분위기를 상징적으로 녹여내며 팬들이 신보의 장르와 무드를 자연스럽게 유추하도록 해 재미를 더했다.
오는 6일 발매되는 새 앨범 'Still Love You'는 더보이즈가 매년 데뷔일을 기념해 선보여온 기념 싱글의 연장선이다. 그룹 활동의 새 챕터를 열었던 2025년에도 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 제작됐으며, 이번 신보를 통해 한 해의 끝을 따뜻하게 마무리하며 전 세계 팬들에게 특별한 선물이 될 것으로 보인다.
더보이즈의 새 스페셜 싱글 'Still Love You'는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.