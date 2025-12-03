SLL, '경도를 기다리며'·'러브 미' 12월 론칭…국내외 OTT 동시…

[고재완의 K-ShowBIZ] SLL이 12월 '경도를 기다리며'와 '러브 미' 두 편의 신작 드라마를 공개하며 연말 라인업을 강화한다. 올겨울 JTBC 외에도 국내외 주요 OTT에서 시청 기회를 제공해 시청자 선택의 폭을 넓힐 예정이다.
먼저 오는 6일 밤 10시 40분 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'(극본 유영아/연출 임현욱/제작 SLL, 아이엔, 글뫼)는 두 번의 연애 끝에 헤어진 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가 다시 만나는 로맨스를 그린다. 두 주인공은 각각 '불륜 스캔들 기사를 보도한 기자(이경도)'와 '스캔들 당사자의 아내(서지우)'로 만나며 스토리를 시작한다. 짠하면서도 찐하게 이어지는 감정선을 중심으로, 시간이 흘러도 남아 있는 마음을 현실적인 호흡으로 담아낸 작품이다. 국내에서는 JTBC와 쿠팡플레이에서 시청할 수 있으며, 해외에서는 프라임 비디오를 통해 글로벌 시청자들에게도 소개된다.
이어 19일 저녁 8시 50분 첫 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'(연출 조영민/극본 박은영·박희권/제작 SLL, 하우픽쳐스)는 "내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족"이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 담은 드라마다. 현실적인 관계의 고민과 따뜻한 로맨스를 동시에 그리며 세대와 상황을 막론한 공감을 이끌어내는 작품이다. 국내에서는 JTBC, 티빙, 넷플릭스에서 공개되며, 해외에서는 유넥스트, 라쿠텐 비키, 뷰 등 다수 글로벌 플랫폼을 통해 다양한 지역 시청자들이 작품을 접할 수 있다.
SLL은 이번 두 작품을 통해 연말 시청자들의 감성 스펙트럼을 확대하고, 주요 글로벌 OTT를 연계한 유통 전략을 지속한다. 이에 따라 국내에서는 쿠팡플레이 등 주요 OTT에서, 해외에서는 프라임 비디오·유넥스트·비키 등 글로벌 OTT를 통해 SLL 콘텐트의 접근성을 높였다.
SLL 관계자는 "서로 다른 매력을 지닌 두 작품으로 연말을 풍성하게 채울 예정"이라며 "국내외 다양한 플랫폼을 통해 더 많은 시청자와 만날 수 있도록 작품 유통을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com