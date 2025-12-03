김승수, ♥전문의와 주말 부부됐다..“가족으로 다시 태어나” ‘사랑을 처…

김승수, ♥전문의와 주말 부부됐다..“가족으로 다시 태어나” ‘사랑을 처방해 드립니다’

기사입력 2025-12-03 10:10


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현이 '사랑을 처방해 드립니다'의 황금 라인업을 채우며 예비 시청자들의 기대를 더하고 있다.

오는 2026년 1월 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(연출 한준서 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.

앞서 박기웅과 진세연의 주연 라인업이 공개되며 기대감을 높인 가운데, 3일(오늘) 김승수와 유호정, 김형묵, 소이현까지 대세 배우들이 총 출동한 황금 라인업을 공개해 작품의 든든함을 더했다.

김승수는 따뜻하고 소탈한 공명정대한 의원 대표원장 공정한으로 분한다. 그는 신념을 굽히지 않는 완고함과 자기 방식을 고집하는 고집불통 낭만주의자다. 공정한은 아버지를 대신해 할아버지의 병원을 대신 이어가고 돈이 없어 치료를 미루는 노인들에게 무상 치료를 해주지만, 적자를 쌓을 때마다 아내 한성미와 싸움도 깊어진다. 과연 김승수가 '주말 부부'로 지내는 유호정과 어떤 에피소드를 선사하게 될지 궁금해진다.

공명정대한 의원의 며느리이자 정신건강의학과 전문의 한성미는 유호정이 연기한다. 한성미는 쾌활하고 화끈하지만 차갑고 현실적인 성격을 지녔으며 자기애와 자존감, 사회적 영향력까지 충만한 당대 최고의 가족 솔루션 전문가다. 그는 완벽한 가정의 아이콘이자 사랑 전도사로 추앙받던 중, 남편이 상인회장 선거에 나가게 되면서 위기를 맞게 된다. 두 얼굴의 한성미 캐릭터를 자신만의 개성으로 그려낼 유호정의 연기에 관심이 모인다.

김형묵은 양지바른 한의원의 한의사 양동익 역을 맡았다. 양동익은 전통 한의학보다는 대중적이고 세련된 한의원 브랜드를 만들어가는 데 열을 올린다. 그가 지닌 단 하나의 뚜렷한 목적은 공정한보다 성공하는 것이다. 양동익은 자신의 열등감과 애정결핍을 기꺼이 받아주는 차세리를 만나 희망을 품지만, 이마저도 흔들리며 혼란과 배신감에 휘말린다. 사연 많고 인생의 굴곡 많은 양동익 캐릭터를 소화할 김형묵의 호연에도 이목이 집중된다.

그런가 하면 소이현은 양동익의 두 번째 아내 차세리로 분한다. 가난이 일상이었던 차세리는 언제나 '다른 인생'에 갈망을 품고 살았고, 아내를 잃은 한의사 양동익과 결혼에 성공하며 드디어 '가진 사람들'의 세계에 입성한다. 내조의 여왕이지만 남편이 과거 한성미를 좋아했다는 사실에 그녀를 라이벌로 여기고 신경전을 벌인다. 완벽하게 쌓아 올렸던 차세리의 세계는 비밀이 드러날수록 위태롭게 흔들리며 극의 쫄깃한 긴장감을 불어넣을 예정이다.

'사랑을 처방해 드립니다' 제작진은 "악연으로 얽혔던 두 집안의 파란만장한 봉합기가 극을 풍성하게 만들고 주말 안방극장 시청자들의 재미를 책임질 것이다"며 "각각의 캐릭터가 가진 사연과 더불어 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현의 4인 4색 연기 열전도 지켜봐 달라"고 전했다.

'진짜가 나타났다!', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' 등을 통해 감각적인 연출력을 보여준 한준서 감독과 '옥씨부인전', '엉클', '내 생애 봄날' 등으로 탄탄한 집필력을 인정받은 박지숙 작가가 뭉친 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 '화려한 날들' 후속작으로 오는 2026년 1월 첫 방송을 앞두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

