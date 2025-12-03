김승수, ♥전문의와 주말 부부됐다..“가족으로 다시 태어나” ‘사랑을 처…

|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현이 '사랑을 처방해 드립니다'의 황금 라인업을 채우며 예비 시청자들의 기대를 더하고 있다.
김승수는 따뜻하고 소탈한 공명정대한 의원 대표원장 공정한으로 분한다. 그는 신념을 굽히지 않는 완고함과 자기 방식을 고집하는 고집불통 낭만주의자다. 공정한은 아버지를 대신해 할아버지의 병원을 대신 이어가고 돈이 없어 치료를 미루는 노인들에게 무상 치료를 해주지만, 적자를 쌓을 때마다 아내 한성미와 싸움도 깊어진다. 과연 김승수가 '주말 부부'로 지내는 유호정과 어떤 에피소드를 선사하게 될지 궁금해진다.
그런가 하면 소이현은 양동익의 두 번째 아내 차세리로 분한다. 가난이 일상이었던 차세리는 언제나 '다른 인생'에 갈망을 품고 살았고, 아내를 잃은 한의사 양동익과 결혼에 성공하며 드디어 '가진 사람들'의 세계에 입성한다. 내조의 여왕이지만 남편이 과거 한성미를 좋아했다는 사실에 그녀를 라이벌로 여기고 신경전을 벌인다. 완벽하게 쌓아 올렸던 차세리의 세계는 비밀이 드러날수록 위태롭게 흔들리며 극의 쫄깃한 긴장감을 불어넣을 예정이다.
'사랑을 처방해 드립니다' 제작진은 "악연으로 얽혔던 두 집안의 파란만장한 봉합기가 극을 풍성하게 만들고 주말 안방극장 시청자들의 재미를 책임질 것이다"며 "각각의 캐릭터가 가진 사연과 더불어 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현의 4인 4색 연기 열전도 지켜봐 달라"고 전했다.
'진짜가 나타났다!', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' 등을 통해 감각적인 연출력을 보여준 한준서 감독과 '옥씨부인전', '엉클', '내 생애 봄날' 등으로 탄탄한 집필력을 인정받은 박지숙 작가가 뭉친 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 '화려한 날들' 후속작으로 오는 2026년 1월 첫 방송을 앞두고 있다.