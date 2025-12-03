'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸매

기사입력 2025-12-03 10:38


'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손예진이 엄청난 등근육으로 모두를 놀라게 했다.

3일 손예진은 "Crush my workout 2025년의 끝자락. 모두들 평안하시길 바래요 Hope you're all doing well"라며 안부를 전했다.

손예진은 연말이 다가오면서 더욱 몸관리에 박차를 가하고 있는 모습을 공개했다.


'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸…
헬스장에서 운동기구를 이용해 근력을 키우는 손예진은 탄탄한 등근육을 자랑했다.

한편, 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 결혼, 그해 11월 아들을 출산했다.

손예진은 최근 개봉한 '어쩔수가없다'로 7년 만에 스크린에 복귀했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.