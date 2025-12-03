'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸…

김수현 기자
기사입력 2025-12-03 10:38
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"
‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙
故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아
'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')
박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')
"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"
"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"
작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중
'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?
홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까