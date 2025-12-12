'전략적 팀 전투' 글로벌 대회인 'TFT 파리 오픈', 12~14일 프…

'전략적 팀 전투' 글로벌 대회인 'TFT 파리 오픈', 12~14일 프랑스 파리에서 개최

라이엇게임즈는 '리그 오브 레전드' 세계관 기반 전략 게임 '전략적 팀 전투(TFT)'의 글로벌 e스포츠 대회인 'TFT 파리 오픈(이하 파리 오픈)'을 프랑스 현지 시간으로 12일부터 14일까지 진행한다.

파리 오픈은 한해의 마지막을 장식하는 TFT 이스포츠 대회로, 총상금 규모만 약 31만 달러에 메인 대회 참가자만 768명에 달하는 이벤트다.

한국에서는 지난해 'TFT 마카오 오픈'에 이어 다수의 선수들이 출전한다. 시즌별 최상위권 전략가들이 참여하는 '전략가의 왕관'에서 성과를 낸 ROC 이스포츠 소속 '쌍옆' 서성원, '판다' 김세진, T1 소속 '두니주니' 조준희 및 '빈틈' 강성준 등이 메인 대회에 나선다. '룬테라 원정대'로 활동 중인 모델 정혁, 배우 연우, 인플루언서 팔차선도 이번 대회에 선수로 참여한다.

다양한 현장 이벤트도 진행한다. 플레이어는 4대4 매치, 더블 업 대결, 개발진과의 미팅, 아티스트 전시, 굿즈 부스, 신작 '2XKO' 및 '리프트바운드' 체험 등 여러 콘텐츠를 경험할 수 있다. 라이엇게임즈는 대회 개막을 앞두고 차기 대회 개최지가 미국 라스베이거스임을 공개했다. 'TFT 베이거스 오픈 2026'이라는 명칭과 함께, 3년 만에 초대 대회가 열린 장소로 돌아올 예정이다.

라이엇게임즈 마이클 셔먼 TFT·2XKO 이스포츠 글로벌 총괄은 "오픈 대회를 라스베이거스에서 다시 개최하는 것은 TFT 커뮤니티에 기념비적인 순간"이라며 "TFT 베이거스 오픈 2026을 역대 최고의 오픈 대회로 만들도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.


