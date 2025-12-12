역대급 희소식! "대한민국 월드컵 A조 1위로 올라간다"…멕시코는 부진 예상 "조 2~3위 유력"
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 강우진 기자]대한민국이 2026 북중미 월드컵 A조에서 1위를 차지할 것이라는 주장이 나왔다.
멕시코 소이풋볼은 11일(한국시각) "월드컵 조 추첨이 있은 지 얼마 되지 않아, 미국의 전설적인 선수 랜던 도노반은 다시 한번 멕시코 대표팀에 대한 비관적인 견해를 드러냈다"라며 "그는 멕시코가 부진할 것이라고 믿을 뿐 아니라, 대한민국이 조 1위로 올라갈 것이라고 예측하며 홈 어드밴티지를 가볍게 봤다"라고 보도했다.
멕시코는 북중미 월드컵 개최국 중 하나다. A조의 경우 멕시코에서 경기를 치르기 때문에 굉장한 이점을 갖는다. 다만 도노반은 멕시코의 선전은 어렵다고 봤다.
매체는 "개최국 중 하나인 멕시코의 경기력에 대해 가장 비판적인 목소리 중 하나는 여전히 도노반의 의견"이라며 "그는 자국과 캐나다, 미국과 함께 월드컵을 치르는 대회에서 멕시코가 좋은 성적을 거둘 것이라고 보지 않는다"라고 했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
조추첨 이후 도노반은 꾸준히 멕시코 대표팀이 조별리그부터 고전할 것이라고 주장했다. 도노반은 "그들은 꽤 형편없어 보인다"라고 단정하며 지금의 멕시코가 조에서 우위를 점할 능력이 있는지 의문을 제기했다.
소이풋볼은 "도노반은 조 편성 분석을 며칠간 진행한 후에도 팀의 경기력에 대해 깊은 불확실성을 표했다"라며 "그의 의문은 너무 커서 멕시코가 조 1위로도 올라가지 못할 것이라 믿는다"라고 전했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
멕시코는 열정적인 홈팬들을 보유한 팀으로 손꼽힌다. 다소 과격한 응원을 펼친다는 이야기가 나올 정도로 상대팀에게 멕시코 홈팬들은 두려움의 대상일 수도 있다.
도노반의 분석은 한국팀에게는 희소식이다. 1위로 올라가게 된다면 16강에 대한 기대를 키울 수 있다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
도노반은 "사실 나는 대한민국이 이 조에서 정상에 있을 것이라고 생각한다"라며 "지금 멕시코는 정말 나쁜 위치에 있고, 뒤로 돌아갈 수 없으며, 더 나아질 것 같지도 않다"라고 주장했다.
한국팀은 이강인(파리 생제르망)을 비롯해 김민재(바이에른 뮌헨) 등 세계 정상급 선수들을 보유하고 있다. 모든 포지션을 해외파로 채울 수 있을 정도로 성장했다.
반면 멕시코는 최근 상황이 좋지 않다는 지적이 나온다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "도노반은 멕시코가 부정적인 사이클에 빠져 있으며 월드컵까지 이를 뒤집을 수 없을 것이라고 본다고 했다"라며 "도노반에게 있어, 멕시코 대표팀의 주요 문제는 세계적인 수준의 선수 부족에 있다고 한다"라고 전했다.
도노반은 "나는 멕시코에 훌륭한 선수들이 있다고 생각하지 않는다. 그리고 지역 팬들이 그들을 돕는다고 생각하지도 않는다"라고 말했다.
결국 도노반은 멕시코가 조별리그에서 탈락할 가능성까지 시사했다. 그러나 2위 또는 3위로 마칠 가능성이 더 크다고 봤다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.