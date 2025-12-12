이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거…

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

기사입력 2025-12-12 10:14


[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시언이 지난해 이사한 사실을 언급하며, 25억 한강뷰 입주 소식이 다시 주목받고 있다.

11일 '이국주' 채널에는 '이시언, 한가을 치킨과 함께 이국주TV 2025 송년회. 팬 이벤트로 타로점 봐주고, 댓글 이벤트까지 있지요~!'라는 영상이 게재됐다.

이국주는 앞서 타로를 봐주는 모습을 공개해 화제를 모았던 바. 그는 "제가 타로를 봐주는 콘텐츠를 했으면 좋겠다고 해서, 내년 운세 등 궁금한 점이 있는 구독자들에게 타로 신청을 해달라고 했다. 지금 타토를 보기 위해 전화를 기다리고 있는 구독자분이 있다"라고 말했다.


그러자 이시언은 "제가 국주 씨에게 타로점을 보고 이사를 갔다. 사실 이사 가기 전에 되게 불안했다. 갑작스럽게 옮겨도 되나 싶었는데, 국주는 '무조건 좋다' '가면 잘 된다', '옮겨라'라고 했다. 근데 진짜 잘 됐다"라며 이국주에게 고마움을 전했다.

한편 이시언은 2018년 청약에 당첨돼 서울 동작구 상도동 e편한세상 상도노빌리티 전용 84㎡를 약 7억원에 매입했으며, 배우 서지승과 결혼 후에는 신혼집으로 사용했다. 2024년 이 집을 16억3000만원에 처분, 9억 원의 시세차익을 봤으며 서울 동작구 아크로리버하임 84㎡를 24억8000만원에 매입했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.