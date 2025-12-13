손호영 인성 폭로 당해 “사람 쉽게 안 변해”..알고보니 기부왕

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 지오디(god) 손호영이 요리 경연 프로그램 '마스터셰프 코리아 셀러브리티' 우승 당시 상금 1억을 기부했다고 밝혔다.
나영석은 "제세공과금 제외해도 5천만 원은 꽂혔겠는데?"라며 상금에 대해 궁금해 했고, 손호영은 "촬영 초반 인터뷰에서 '상금 1억 원을 받으면 뭐 하실래요?'라는 란에 적으라고 그러더라. 당연히 저는 1등은 꿈도 안 꿨기 때문에 '다 기부하겠다'고 적었다"고 털어놔 웃음과 안타까움을 자아냈다.
이를 들은 김태우와 박준형은 "정말 대단하다", "그러면 그 방송에서 받은 게 뭐가 있냐"고 깜짝 놀랐고 손호영은 "너무 다행인 게 좋은 마음으로 줬더니 방송국에서 냉장고 하나를 더 주셨다"고 후일담을 덧붙였다.
나영석은 "호영 씨가 이런 성격이면 손해를 많이 봤겠다"고 걱정했고, 멤버들은 "너무 많이 봤다"고 안타까워했다. 이에 손호영은 "아니 손해를 봐야... 그래도 마음이 편하니까"라며 속마음을 이야기했다.
"옆에서 보면 답답해서 다그쳐도 보고 했을 것 아니냐"는 나영석의 말에 멤버들은 "그런 말을 안 듣는다. 절대로. 사람이 안 변한다", "사람은 새로운 것을 배울 수 있지만 심장은 안 변한다. 자기가 타고 난거다"며 손호영의 아름다운 마음씨에 감탄을 드러냈다.