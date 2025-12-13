유병재, 3년째 매니지먼트 CEO였다 "올해 매출 100억...직원은 3…

[스포츠조선 정안지 기자]MBC '전지적 참견 시점'가 매니저 유규선과 함께 기획&매니지먼트 회사를 공동 운영한 지 3년째인 유병재의 CEO 일상을 공개한다.
오늘 13일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'376회에서는 매출 100억 CEO이면서도 회사에서는 직원들 눈도 제대로 마주치지 못하는 극강의 'I(내성적)'형 유병재의 직장 생활이 펼쳐진다.
유규선은 "매니지먼트 회사를 차려서 3년 째 운영 중이다. 35명 정도의 구성원이 있다"고 밝혔다. 그때 전현무는 "회사 매출이 100억이라더라"고 하자, 유병재는 "올해 감사하게도 100억이 됐다"고 말해 놀라움을 안겼다. 이에 홍현희는 "병재 씨가 얼마를 가져가냐"고 묻자, 유병재는 "세금 떼고?"라고 해 웃음을 자아냈다.
특히 평균 조회수 800만을 자랑하는 유병재 유튜브 채널의 대표 콘텐츠 '웃으면 안 되는 생일 파티' 회의에선 직원들끼리 유병재 반응을 해석하는 4단계 시스템이 있다고 해 흥미를 더한다. 유병재는 자신도 몰랐던 본인의 반응과 직원들의 해석 시스템에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.
짐 캐리, 젠슨 황, 이재용, 장원영, 안유진, 전현무 등 어디서도 보기 어려운 화려한 라인업 제안이 쏟아지는 가운데, 이들에 대해 유병재가 어떻게 반응할지가 재미 포인트가 될 전망이다. 여기에 "내 생일은 아예 안 하는 걸로 픽스된 거죠?"라는 유병재의 조심스러운 질문에 "800만 안 넘긴 유일한 영상"이라는 '팩폭'이 터져 나오는 등 CEO와 직원들의 유쾌한 케미도 더해진다.
이날의 하이라이트는 유병재의 '철학원급 1대1 면담' 현장이다. 직원들과 친밀감을 형성하라는 유규선의 조언으로 시작된 면담에서 유병재는 상대의 눈을 피한 채 노트만 보며 이름 뜻부터 시작해 MBTI, 혈액형, 매운 음식 선호도를 조사하더니 급기야 "묘비명 뭐 쓸 거예요?"라는 황당한 질문까지 던진다. "철학원 온 줄 알았다"는 직원의 당황스러운 반응과 함께, 면담 후 이마를 짚는 유병재가 쉽지 않은 CEO의 일상을 예감케한다.
이어 약 7년 전 '전지적 참견 시점'에 유병재의 지인으로 함께 출연한 후, 대형 유튜버로 성장한 문상훈과의 저녁 식사 자리도 공개된다. 이제는 유병재 채널보다 구독자 수가 더 많은 '빠더너스' 채널을 운영하며 4층 통임대 건물로 이사한 문상훈을 부러워하는 유병재의 모습부터, 우정의 시작이었던 첫 만남 썰까지 최초 공개되며 기대를 모은다.
매출 100억 CEO 유병재의 험난한 직장 생활과 문상훈과의 10년 우정 비하인드는 오늘(13일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.