'손흥민 형 나 어떻게 해요?' SON 우승 영웅 여기서 끝이다, 2년 …

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민에게 트로피를 안겼던 브레넌 존슨이 토트넘을 떠날 수도 있다.
영국 텔레그래프는 13일(한국시각) '토트넘 윙어 존슨이 1월 이적시장을 앞두고 크리스탈 팰리스의 영입 후보 명단에 오른 것으로 전해졌다. 팰리스는 올리버 글라스너 감독 체제에서 유럽챔피언스리그(UCL) 진출 경쟁을 이어가기 위해 전력 보강을 추진하고 있다. 시즌 잔여 기간 동안 여러 대회를 병행해야 하는 팰리스는 측면 공격수 자원을 다각도로 검토 중이며, 그중에는 웨일스 국가대표 존슨도 포함돼 있다'고 보도했다.
존슨은 노팅엄 포레스트에서 성장한 선수다. 노팅엄이 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에 있을 때 리그 16골 9도움을 기록하는 활약을 보여 관심을 받았다. 이때 노팅엄은 존슨의 성장을 등에 업고 프리미어리그(EPL)로 승격하는데 성공했다. 존슨은 EPL에서도 리그 8골 3도움을 터트리면서 잠재력을 보여줬고, 토트넘은 그 잠재력에 투자를 결정했다.
토트넘은 4750만파운드(약 938억원)이라는 적지 않은 돈을 투자해 존슨을 데려왔다. 토트넘 이적 후 존슨은 데뷔 시즌에 5골 11도움으로 나름 성공적인 데뷔 시즌을 보냈다. 존슨은 지난 시즌 토트넘의 우승 영웅이 됐다. 리그에서도 11골 5도움으로 꽤 좋은 득점력을 보여준 존슨은 맨체스터 유나이티드와의 유로파리그(UEL) 결승전에서 결승골을 터트렸다. 손흥민 우승의 은인이 된 존슨이지만 아직까지 토트넘 팬들의 사랑을 많이 받는 선수는 아니다.
토트넘으로 합류했을 때부터 제기된 존슨의 문제는 경기 영향력이다. 공격 포인트 생산력이 떨어지는 선수는 아니지만 득점이나 도움을 터트리지 못했을 때 경기장에서 존재감이 너무 떨어진다. 이번 시즌에 그 문제가 두드러지는 중이다. 드리블 파괴력이 있는 모하메드 쿠두스와 비교해 경기장에서 너무 잠잠하다. 19경기 4골이라는 성적표도 만족스럽지 못한 상태.
토트넘 팬들은 존슨을 매각해도 나쁘게 생각하지 않을 것이다. 텔레그래프는 '팰리스가 존슨 영입에 성공할 수 있을지는 토트넘이 24세 존슨의 거취를 어떻게 판단하느냐에 달려 있다. 또한 다음 달 이적시장이 열릴 때 토마스 프랭크 감독의 스쿼드를 토트넘이 직접 보강할 필요가 있는지도 변수로 작용할 전망이다. 존슨은 2023년 토트넘에 합류했으며, 향후 거취와 무관하게 지난 시즌 맨유와의 UEL 결승전에서 결승골을 터뜨리며 토트넘 역사에 이름을 남겼다'고 설명했다.
현재 토트넘은 공격진 보강에 열을 올리는 중이다. 손흥민이 떠난 후 팀의 믿을만한 득점원이 사라졌기 때문이다. 도미닉 솔란케가 부상에서 돌아온다고 해도, 이 문제가 지속될 가능성이 높다.
토트넘은 본머스 윙어 앙투완 세메뇨를 영입하길 원하는 상황이라 존슨에게 좋은 제안이 온다면 충분히 매각할 수도 있을 것이다. 존슨은 2001년생이라 마냥 어리지도 않다. 선수를 육성할 계획이라면 더 어린 마티스 텔이나 윌손 오도베르에게 출전 시간을 부여하는 게 더 좋은 선택이다.