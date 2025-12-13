변요한♥티파니 영, 결혼 전제 열애 인정… "진지하게 만나는 중"

기사입력 2025-12-13 09:00


변요한♥티파니 영, 결혼 전제 열애 인정… "진지하게 만나는 중"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 변요한과 소녀시대 출신 티파니 영이 결혼을 전제로 교제 중임을 공식 인정했다.

13일 변요한의 소속사 TEAMHOPE 측은 공식입장을 통해 "변요한과 티파니 영이 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제하고 있다"고 밝혔다.

앞서 이날 일간스포츠는 두 사람이 내년 가을 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다.

이와 관련해 변요한 측은 "아직 구체적인 결혼 일정이 확정된 것은 아니다"라면서도 "뜻이 정해지는 순간, 팬 여러분께 가장 먼저 알리고 싶다는 바람을 두 배우 모두 전해왔다"고 설명했다.

두 사람은 지난해 5월 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 이후 연인으로 발전해 만남을 이어온 것으로 전해졌다.

1986년생인 변요한은 2011년 단편 영화 '토요근무'로 데뷔한 뒤 드라마 '미생', '미스터 션샤인', 영화 '한산: 용의 출현' 등에서 강렬한 연기로 대중의 사랑을 받아왔다.

1989년생인 티파니 영은 2007년 소녀시대로 데뷔해 글로벌한 인기를 얻었으며, 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 드라마 '재벌집 막내아들', '삼식이 삼촌', 뮤지컬 '시카고' 등 다양한 작품에서 활약 중이다.

공식적으로 열애를 인정하며 결혼 가능성까지 언급된 만큼, 두 사람의 향후 행보에 대중의 관심이 쏠리고 있다.


다음은 변요한 소속사 측이 전한 입장 전문.

안녕하세요, 변요한 배우 소속사 TEAMHOPE입니다.

두 배우는 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제 중입니다.

아직 구체적으로 확정된 일정은 없지만, 뜻이 정해지는 순간 팬 여러분께 가장 먼저 알리고 싶다는 바람을 두 배우 모두 전해왔습니다.

따뜻한 관심에 감사드리며, 두 사람의 앞날에 은혜와 사랑이 함께하길 기도하는 마음으로 축복해 주시기를 부탁드립니다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 약 받아온 매니저에 "약 준 너희도 못 벗어나"..불법 의료 압박 의혹 제기

2.

'최현석 딸' 최연수, 결혼 3개월 만 초고속 임신 "예쁘게 봐주세요"

3.

신애라, 子 '금수저 며느리'에 장가 보내고 후회 "눈물 나려 해"

4.

'난소나이 37세' 남보라, 7개월 만 임신에 감격 "3mm 아기집, 태명은 '콩알탄'"(편스토랑)

5.

빅뱅 대성, 결국 키에 일침 날렸다 "가요계 망가져, 혼쭐내려 했다"(놀토)

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 약 받아온 매니저에 "약 준 너희도 못 벗어나"..불법 의료 압박 의혹 제기

2.

'최현석 딸' 최연수, 결혼 3개월 만 초고속 임신 "예쁘게 봐주세요"

3.

신애라, 子 '금수저 며느리'에 장가 보내고 후회 "눈물 나려 해"

4.

'난소나이 37세' 남보라, 7개월 만 임신에 감격 "3mm 아기집, 태명은 '콩알탄'"(편스토랑)

5.

빅뱅 대성, 결국 키에 일침 날렸다 "가요계 망가져, 혼쭐내려 했다"(놀토)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민과 비교 불가피" SON 방문 후 주목 받는 '등번호 7번'…쏘니 시절보다 많은 트로피 들 것

2.

'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤다. 고희진 감독 "카드 하나 더 잡았다"

3.

[공식발표]충격적 배신…1부 승격 충칭, 장외룡 감독과 전격 결별

4.

레알 충격 시나리오! 알론소 경질→'리버풀 황금기' 이끈 클롭 감독 부임…원하는 선수 다 사준다

5.

대표팀 감독이 선수 원색 비난+인종차별까지...홍명보호 A조 최종전 상대 남아공, 내분 폭발 조짐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.