미국 결승 각본대로? '퇴근 삼진 선언'에 허무한 패배…체념한 감독, "어떤 비판도 안 하겠다"

Mar 15, 2026; Miami, FL, United States; United States manager Mark DeRosa (9) and Dominican Republic manager Albert Pujols (5) meet prior to a semifinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Dominican Republic pitcher Luis Severino is relieved during the fourth inning of a World Baseball Classic semifinal game against the United States, Sunday, March 15, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 이종서 기자] 결국 미국 무대를 위한 무대였을까.
도미니카공화국은 16일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강전 미국과의 경기에서 1대2로 패배했다.
경기 내내 타선이 터지지 않았다. 8강전에서 한국을 상대로 10득점을 내며 7회 콜드게임 승리를 이끌었던 타선은 미국 투수를 만나 무기력하게 헛돌았다.
논란이 된 장면도 있다. 9회말 2사 3루에서 미국의 마무리투수 메이슨 밀러와 헤랄도 페르도모의 승부. 풀카운트에서 밀러는 8구? 슬라이더를 스트라이크존 낮은 쪽으로 던졌다. 페르도모는 이를 그대로 지켜봤다.
메이저리그 게임데이 중계에도 S존을 분명하게 벗어난 공이었지만, 심판은 삼진 선언을 했다. '만약은' 없다고 하지만, 볼넷을 골라냈다면 흐름이 조금 더 도미니카공화국으로 갈 수 있었다.
더욱이 이번 대진표에서 일본과 미국을 만나지 결승전 전까지 만나지 못하게 한다는 조항들이 있으면서 특혜 논란이 일기도 했다.
억울할 노릇이었지만, 알버트 푸홀스 도미니카공화국 감독은 덤덤하게 패배를 받아들였다. 미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 '(밀러의) 투구가 S존 아래로 벗어난 것처럼 보였으니 푸홀스 감독에게 그것은 중요하지 않았다. 단 한 번의 스트라이크 판정으로 결정된 것은 아니었기 때문'이라고 짚었다.
푸홀스 감독은 경기 후 인터뷰에서 "마지막 공에 집중하고 싶지 않다. 그 어떤 것도 비판하지 않을 것"이라며 "그저 운명이 아니었을 뿐"이라고 말했다.
9회말 2사 메이슨 밀러와 헤랄도 페르모도 승부 투구 분석. MLB게임데이 캡쳐
MLB닷컴은 '푸홀스 감독의 말에도 일리가 있을지 모른다. 2회 주니어 카미네로가 대회 통산 팀 최다 기록인 15호 홈런을 터뜨린 이후 도미니카공화국의 방망이는 침묵했다. 동점 점수를 뽑기 위해 고군분투하던 마지막 3이닝 동안, 팀의 슈퍼스타 슬러거들은 단 한 번의 큰 스윙을 노리며 압박감을 느끼는 것처럼 보였고, 마지막 3이닝 동안 6개의 삼진을 당했다. 그들은 첫 6이닝 동안 단 2개의 삼진만을 기록했었다'고 짚었다.
MLB닷컴은 '단 1점만을 득점해서 승리할 수 있는 팀은 많지 않다. 도미니카 공화국 투수진은 거너 헨더슨과 로만 안토니에게 허용한 솔로 홈런 두 개로 미국 타선을 막아내며 훌륭한 역할을 수행했다. 훌리오 로드리게스가 애런 저지의 솔로 홈런이 될 뻔한 타구를 잡아내며 돕기도 했다'며 침묵한 도미니카타선을 지적했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
Mar 15, 2026; Miami, FL, United States; United States left fielder Roman Anthony (3) celebrates with his teammates after hitting a home run in the fourth inning against the Dominican Republic during a semifinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>