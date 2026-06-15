한국 여성 향한 충격 인종차별! 멕시코 무역단체 대표 결국 사임…"사람들 너무 예민해"→일부 누리꾼 반발 경악

인종차별적 제스처를 취하는 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스(왼쪽). 사진=뉴욕 포스트

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[스포츠조선 강우진 기자]한국인을 향한 인종차별적 행동으로 질타를 받고 있는 멕시코의 한 지역 무역단체 대표가 결국 사임했다.

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미국 뉴욕 포스트는 14일 '멕시코 할리스코주의 한 지역 무역단체 대표가 월드컵 경기 도중 한국인 인플루언서를 향해 인종차별적인 제스처를 하는 모습이 영상에 포착됐다'며 '해당 영상이 확산되면서 그는 자리에서 물러나게 됐다'고 보도했다.

해당 사건은 한국과 체코의 월드컵 예선 경기에서 일어났다. 660만 구독자를 보유하고 있는 유튜버 이노냥(윤수진)은 지난 12일 대한민국과 체코의 2026 북중미 월드컵 경기가 끝난 뒤 한국의 승리를 축하하는 영상을 촬영하고 있었다. 이노냥의 뒤에 있던 멕시코 남성 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스는 자신의 양쪽 눈을 손가락으로 찢는 제스처를 했다. 이는 동양인이 작은 눈을 갖고 있다는 의미의 인종차별적 제스처다.

이와 관련해 이노냥 측은 논란의 영상과 '내가 너무 예민한 건지 봐주세요'라는 문구를 유튜브에 게재했다. 이후 해당 영상은 사회관계망서비스(SNS) 등에서 논란이 됐다. 특히 멕시코 국민들은 영상 속 베르날의 신상을 털어 그가 멕시코 할리스코주 토목·측량 공학 관련 단체 회장직을 맡고 있다는 사실까지 알아냈다. 많은 이들이 베르날을 질타하자 그는 결국 사과문을 올렸다. 베르날은 자신의 SNS를 통해 "이 상황을 일으킨 것에 대해 진심으로 후회하고 있다"며 "진심 어린 사과를 전한다"고 밝혔다.

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베르날에 대한 철퇴는 여기서 끝나지 않았다. 멕시코 정부 산하 무역협회 대변인은 더 포스트 측과의 인터뷰에서 "이번 사건과 관련해 벌어지고 있는 일에 대해 깊은 유감을 느낀다"며 "징계위원회가 열렸으며 베르날은 해임될 것"이라고 전했다.

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이번 사례를 봤을 때 멕시코에서는 어느 정도 인종차별에 대한 자정작용이 일어나고 있는 모습이다. SNS상에는 인종차별 피해를 당한 여성에 대한 응원이 이어졌다.

한 누리꾼은 SNS를 통해 베르날의 행동에 대해 "무례하고 옳지 않은 행동이다. 사과드린다"며 "모든 멕시코인이 그런 것은 아니다"고 전했다. 또 다른 누리꾼은 "세상 어디에나 문제가 있는 사람들이 있고, 저 사람도 그중 하나다"며 "그냥 넘기고 다른 좋은 것들을 즐겼으면 한다"고 말했다.

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하지만 일부는 여전히 베르날만큼이나 인종차별적 행동에 대해 무감각한 모습을 보이기도 했다.

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매체에 따르면 한 누리꾼은 "몇 년 전만 해도 아무도 그 제스처에 화내지 않았다"며 "요즘 사람들은 너무 예민해서 뭐든 인종차별이라고 부른다"고 했다. 비슷한 입장을 드러낸 또다른 누리꾼은 "우리는 놀리고, 장난치고 농담하는 걸 좋아한다"며 "미국에 인종차별이 많다고 해서 그 기준을 멕시코에도 적용하려는 건가? 적당히 좀 해라"고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com