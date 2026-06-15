한그루 "이혼 후 다가오는 男 많아, 쉬워 보여 툭 던지더라" ('만리장성규')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 이혼 후 현실에 대해 솔직히 고백했다.

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14일 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '이혼녀 만만하게 보고 건드리는 남자들'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

20대인 사연자는 이혼을 준비 중이라며 "서류적인 건 정리가 됐고 집이 전남편 거라 이사 갈 집을 찾고 있다. 얼마 전 가까운 지인들에게만 이혼 소식을 알렸는데 친구라고 생각했던 지인이 계속 플러팅을 하더라. 이혼 후 얼마간의 기간이 지나야 다른 사람을 만날 수 있을까. 이 사람을 만나도 될까"라며 이혼 준비 중 호감을 표하는 남자에 대한 생각을 물었다.

이에 한그루는 "제가 이혼을 해봤지만 사람이 연애하다가 갑자기 헤어져도 추스르는 시간이 있지 않냐. 이혼도 결혼 생활하다 정리하면 어느 정도 내 삶을 다시 찾아나는 시간이 필요하다"고 밝혔다.

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장성규는 "이혼한 사실을 알고 접근한 이성이 있었냐"고 물었고 한그루는 "있었다. 생각보다 되게 많았다"고 솔직하게 밝혔다.

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그러면서 한그루는 "저는 그래서 조심해야겠다 생각한 게 너무 좋으신 분도 많지만 나쁜 마음을 가진 분들도 간혹 가다 있지 않냐. 이혼녀니까 쉬워 보인다는 생각에 쉽게 툭 던져보는 사람들이 생기더라"라고 토로했다.

한편, 배우 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼, 쌍둥이 남매를 뒀으나 2022년 이혼했다. 이혼 후 쌍둥이 남매를 홀로 키우는 한그루는 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통하고 있다.

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wjlee@sportschosun.com