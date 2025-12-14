[공식] '환승연애4' 제작진, 일반인 출연자 악플에 칼 빼들었다…"강력 법적 조치 예정" (전문)

[스포츠조선 안소윤 기자] 티빙 오리지널 예능 '환승연애4' 제작진이 악성 댓글과 스포일러 유포에 대한 법적 대응을 시사했다.

'환승연애4' 제작진은 14일 공식 계정을 통해 "최근 일부 출연자를 향한 인신 공격, 악의적 댓글, 허위사실 유포, 본편 미공개 내용의 스포일러 유포가 증가하고 있다"며 "프로그램 제작에 심각한 해를 끼칠 뿐 아니라 일반인 출연자에게 큰 상처를 주고 있다"고 밝혔다.

이어 "해당 행위에 대해 증거를 지속적으로 수집하고 있으며, 상황에 따라 강력한 법적 조치를 취할 예정"이라며 "외모 비하, 인격 모독, 사생활 침해, 과도한 신상 추적 역시 법적 대응 대상"이라고 강조했다.

끝으로 제작진은 "시청자 여러분의 배려와 건강한 시청 문화가 출연진 보호와 제작에 큰 힘이 된다"며 "앞으로도 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이하 '환승연애4' 제작진 입장 전문.

안녕하세요. <환승연애4> 제작진입니다.

최근 <환승연애4> 일부 출연자를 겨냥한 인신 공격 및 악의적인 댓글, 허위사실 유포가 증가하고 있으며,

본편 내용이 공개 전 온라인 커뮤니티와 SNS 등 각종 플랫폼을 통해 스포일러 형식으로 확산되고 있습니다.


이러한 행위는 프로그램 제작에 심각한 해를 끼칠 뿐만 아니라, 일반인 출연자에게 큰 상처를 남기고 있으며 프로그램을 온전히 즐길 수 없게 만들고 있습니다.

이에 제작진은 악의적인 비방 및 외모 비하, 인격 모독성 게시물 작성자, 허위사실 유포자, 사전 스포일러 유포자에 대한 증거를 지속적으로 수집 중이며 상황에 따라 강력한 법적 조치를 취할 예정입니다.

본편 공개 전·후를 막론하고 동일한 사례가 확인될 경우 추가적인 고소 및 법적 대응이 이어질 수 있음을 안내 드리며, 스포일러 유포 행위와 일반인 출연자에 대한 억측과 비난, 사생활 침해, 과도한 신상 추적은 즉시 중단해 주시기 바랍니다.

시청자 여러분의 배려와 건강한 시청 문화가 출연진 보호와 프로그램 제작에 큰 힘이 됩니다.

제작진은 앞으로도 보내주시는 응원에 보답할 수 있도록 <환승연애4> 제작에 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.


