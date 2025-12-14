[공식] '환승연애4' 제작진, 일반인 출연자 악플에 칼 빼들었다…"강력…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 티빙 오리지널 예능 '환승연애4' 제작진이 악성 댓글과 스포일러 유포에 대한 법적 대응을 시사했다.
안녕하세요. <환승연애4> 제작진입니다.
최근 <환승연애4> 일부 출연자를 겨냥한 인신 공격 및 악의적인 댓글, 허위사실 유포가 증가하고 있으며,
본편 내용이 공개 전 온라인 커뮤니티와 SNS 등 각종 플랫폼을 통해 스포일러 형식으로 확산되고 있습니다.
이러한 행위는 프로그램 제작에 심각한 해를 끼칠 뿐만 아니라, 일반인 출연자에게 큰 상처를 남기고 있으며 프로그램을 온전히 즐길 수 없게 만들고 있습니다.
이에 제작진은 악의적인 비방 및 외모 비하, 인격 모독성 게시물 작성자, 허위사실 유포자, 사전 스포일러 유포자에 대한 증거를 지속적으로 수집 중이며 상황에 따라 강력한 법적 조치를 취할 예정입니다.
본편 공개 전·후를 막론하고 동일한 사례가 확인될 경우 추가적인 고소 및 법적 대응이 이어질 수 있음을 안내 드리며, 스포일러 유포 행위와 일반인 출연자에 대한 억측과 비난, 사생활 침해, 과도한 신상 추적은 즉시 중단해 주시기 바랍니다.
시청자 여러분의 배려와 건강한 시청 문화가 출연진 보호와 프로그램 제작에 큰 힘이 됩니다.
제작진은 앞으로도 보내주시는 응원에 보답할 수 있도록 <환승연애4> 제작에 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com