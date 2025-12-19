방민아♥온주완, 대놓고 럽스타그램..달달한 신혼부부 투샷 공개
[스포츠조선 김소희 기자] 지난해 11월 부부가 된 배우 온주완, 방민아의 투샷이 공개됐다.
18일 방민아는 자신의 SNS 계정에 "DEATH NOTE"라는 글과 함께 뮤지컬 '데스노트' 관람 인증 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 방민아와 온주완은 뮤지컬 배우 이효은을 비롯해 '데스노트' 출연진인 임정모, 조형균과 함께 인증샷을 남기고 있다. 결혼한 지 한 달도 채 지나지 않았음에도 불구하고 두 사람은 의리를 지키기 위해 공연장을 찾아 자리를 빛냈다. 특히 편안하면서도 다정한 분위기를 자아내며 신혼부부다운 케미스트리를 드러냈다.
온주완 역시 해당 게시물을 자신의 SNS에 재게시하며 "너무 좋아하는 동생들~ 형균이 정모. 둘이 다하네~"라는 글을 남겨 후배들을 향한 애정을 표현했다.
앞서 방민아는 지난달 29일 배우 온주완과 인도네시아 발리의 그랜드 하얏트 호텔에서 양가 가족만 초대한 가운데 조용하고 소박한 결혼식을 올렸다.
두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었으며, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회하며 가까워졌다. 특히 온주완은 지난해 방민아의 부친상 당시 장례 기간 내내 자리를 지키며 곁을 지킨 것으로 알려져 화제를 모았다.
온주완은 2002년 SBS 드라마 '야인시대'로 데뷔한 이후 KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁', 영화 '발레교습소', '돈의 맛', '인간중독', SBS 드라마 '펀치', '펜트하우스' 등에서 활약했다. 최근에는 뮤지컬 '마하고니'를 통해 관객들과 만났다.
방민아는 2010년 그룹 걸스데이로 데뷔했으며, SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 본격적인 배우 활동을 시작했다. 이후 SBS '절대그이', 티빙 '딜리버리맨' 등에서 열연을 펼쳤으며, 걸스데이 출신 멤버 중 소진에 이어 두 번째로 결혼한 멤버가 됐다.
