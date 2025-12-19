입짧은햇님, '주사 이모' 의혹에 민심 흔들…하루 만에 구독자 1만 명 이탈[SC이슈]

기사입력 2025-12-19 06:13


입짧은햇님, '주사 이모' 의혹에 민심 흔들…하루 만에 구독자 1만 명 …

[스포츠조선 김준석 기자] 입짧은햇님, '주사 이모' 의혹 여파에 구독자 급감…하루 만에 1만 명 이탈

먹방 크리에이터 입짧은햇님(본명 김미경)이 불법 의료 처방 의혹에 휘말린 이후 유튜브 채널 구독자 수가 눈에 띄게 감소하고 있다.

18일 오후 3시, 디스패치는 방송인 박나래로부터 시작된 이른바 '주사 이모 게이트'가 그룹 샤이니 키에 이어 입짧은햇님에게까지 확산됐다고 보도했다.

해당 보도 이후 입짧은햇님의 유튜브 채널 구독자 수는 급격한 하락세를 보이고 있다.

논란이 불거진 지 약 8시간 만에 기존 176만 명이던 구독자 수는 175만 명으로 줄어들며, 약 1만 명이 이탈한 것으로 집계됐다.

디스패치에 따르면 입짧은햇님은 2023년경부터 의료인 면허가 없는 A씨, 일명 '주사 이모'로부터 다이어트 목적의 향정신성 성분 의약품을 불법으로 제공받고 링거를 맞았다는 의혹을 받고 있다. A씨는 의사 면허가 없는 인물로 알려졌다.

이에 대해 입짧은햇님은 디스패치 측에 "A씨가 근무하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있다"면서도 "다이어트 약과 링거는 전혀 관계없는 일"이라며 의혹을 부인했다.

그러나 매체는 A씨와 박나래 전 매니저 B씨 간의 카카오톡 대화를 공개하며, 입짧은햇님 역시 해당 사안과 연관됐을 가능성이 있다고 주장했다.


공개된 대화에서 A씨는 입짧은햇님이 자신이 제공한 다이어트 약 덕분에 30kg 감량에 성공했다며 약의 효능을 언급한 것으로 전해졌다.

또한 A씨가 입짧은햇님에게 약을 맡기고, 이를 입짧은햇님의 매니저가 박나래 전 매니저 B씨에게 전달하는 방식으로 약이 오갔다는 정황도 포착됐다고 밝혔다.

입짧은햇님은 유튜브 먹방 콘텐츠로 큰 인기를 얻은 크리에이터로, 현재 tvN 예능 '놀라운 토요일'에 고정 출연 중이다.

앞서 같은 프로그램에 출연하던 박나래와 샤이니 키가 '주사 이모' 의혹과 관련해 활동 중단 및 하차를 결정한 바 있어, 입짧은햇님의 향후 거취에도 관심이 쏠리고 있다.

논란이 확산되는 가운데 구독자 수 감소라는 즉각적인 반응이 나타나면서, 여론의 향방에 이목이 집중되고 있다.

narusi@sportschosun.com

