고준희, 함께 작품한 여배우 폭로 "NG 내놓고 내 탓, '발음 똑바로 하라'더라"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 과거 함께 작업했던 동료 배우와의 불편했던 경험을 솔직하게 털어놨다.
지난 23일 유튜브 채널 '강남언니'에는 "'같이 일하기 힘든 유형 | 킬빌런 EP03 | 안지민 고준희 김원훈 풍자'"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 고준희를 비롯해 김원훈, 풍자, 안지민이 출연해 '최악의 직장 빌런'을 주제로 각자의 경험담을 나누는 모습이 담겼다.
이날 풍자는 "정말 싸가지 없지만 일을 잘하는 후배와, 착하지만 일을 너무 못하는 후배 중 누가 더 낫냐"고 질문을 던졌다. 이어 김원훈을 향해 "선배님, 그걸 개그라고 하냐. 그렇게 개그할 거면 어디 가서 '개콘' 이야기도 하지 말아라"라며 무례한 후배를 재연해 웃음을 자아냈다. 이에 고준희도 "여기 소속이라고도 말하지 말라"며 상황극에 동참했다.
그러자 김원훈은 "선배나 연기 연습하라. 합을 맞춰보는데 감정 이입이 안 된다"고 받아쳤고, 이때 고준희는 "나 진짜 이런 일 있었다"며 실제 경험담임을 밝혀 모두를 놀라게 했다.
고준희는 "상대 배우가 본인이 NG를 내놓고도 나한테 '준희야, 발음 좀 똑바로 해'라고 하더라. 마치 내가 실수한 것처럼 몰아갔다"고 털어놨다. 이어 "그래서 쫑파티 때 '언니, 그렇게 살지 말라'고 이야기했다"고 덧붙였다.
그는 또 "그 사람이 '무슨 말을 하는 거냐'고 묻더니 갑자기 '연기는…'이라며 말을 흐리더라"며 "알고 보니 그 작품뿐만 아니라 다른 작품에서도, 다른 배우들에게도 비슷하게 행동했다고 하더라"고 전했다. 이어 "그런 말을 들은 배우들 중에는 당황해서 '정말 내가 연기를 못하나?'라고 생각한 분들도 있었다"고 밝혀 씁쓸함을 자아냈다.
