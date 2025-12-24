"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

기사입력 2025-12-24 09:08


"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 김종민 감독이 작전지시를 하고 있다. 사진제공=KOVO

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 김세빈이 득점후 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 강소휘가 상대 공격을 받아내고 있다. 사진제공=KOVO

[스포츠조선 권인하 기자]시즌 첫 2연패를 막긴 했지만 또 5세트 승부였다. 최근 6경기 중 5경기가 5세트였다. 4승1패를 한 것은 그나마 다행.

한국도로공사는 23일 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 GS칼텍스와의 원정경기서 1,2세트를 내줬지만 3,4,5세트를 내리 따내 세트스코어 3대2(21-25, 21-25, 25-17, 25-21, 15-11)의 역전승을 거뒀다.

14승3패가 된 1위 도로공사는 승점 2점을 더해 37점이 되며 2위 현대건설(11승6패, 승점 34점)에 3점차로 앞섰다.

감기로 마스크를 쓰고 출전한 모마는 초반 부진했지만 갈수록 폭발력을 높여 팀내 최다인 28득점을 했다. 1세트 5점, 2세트 4점, 3세트 2점에 머물렀던 모마는 4세트에 8점을 올리더니 5세트엔 9점을 뽑아 승리를 이끌었다. 여기에 타나차가 20점으로 힘을 보탰고, 강소휘가 15점, 김세빈이 14점, 이지윤이 10점을 뽑아 국내 선수들도 득점에 가세하며 역전승을 도왔다.

경기후 도로공사 김종민 감독은 "1,2세트에 리시브도 잘되고 나머지 공격도 괜찮았는데 모마가 감기 때문에 움직임도 그렇고 조금 시작할 때 둔했던 것 같다"며 "컨디션이 안좋은 상황에도 마무리를 하려고 하는 모습 때문에 그래도 이기지 않았나 생각한다"라며 모마의 투혼에 박수를 보냈다.


"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 모마가 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 이윤정이 몸을 날려 공을 받아내고 있다. 사진제공=KOVO

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …
한국도로공사 강소휘가 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO
3세트부터 강서브로 상대 리시브를 흔든 것이 주효했던 것에 대해 김 감독은 "상대를 단순하게 만들려면 서브를 강하게 때리고 흔들어야 한다"면서 "시작을 느슨하게 하는 거 같아서 거기서부터 준비를 더 해야하지 않을까 생각했다"라고 했다.

모마가 초반 좋지 않았을 때 다른 선수들의 활약이 좋았던 것에 대해 김 감독은 "세터 윤정이가 선수들 활용을 잘 한 것 같다. 속공, 미들블로커 활용을 잘했다. 분위기가 상대로 안넘어 가게 잘한 거 같다"라고 세터 이윤정을 칭찬.

이날 블로킹 3개 포함 14점을 올린 미들블로커 김세빈에 대해선 더 많은 활약을 기대했다.


김 감독은 김세빈이 확실히 자기 몫을 해준다는 말에 "더 해줘야 한다. 그 정도로는 성에 차지 않는다"면서 "높이도 있고 움직임도 좋고 때리는 파워도 좋은 선수인데 아직은 욕심을 가지고 하는게 아니고 양보하는게 보인다. 이제는 본인이 해결하려는 모습도 보여줘야 한다"라고 말했다.

최근 6경기 중 5경기나 5세트를 한 것에 김 감독은 역시 체력을 걱정했다. 김 감독은 "죽겠습니다"라며 "나도 힘들어 죽겠는데 선수들은…. 이틀 쉬고 또 경기라 다음이 걱정이다"라고 말했다.
장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

4.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

5.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

갑작스런 사임 발표, 의리의 청두 팬들…서정원 감독 배웅 위해 공항 집결

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

갑작스런 사임 발표, 의리의 청두 팬들…서정원 감독 배웅 위해 공항 집결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.