"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 …

14승3패가 된 1위 도로공사는 승점 2점을 더해 37점이 되며 2위 현대건설(11승6패, 승점 34점)에 3점차로 앞섰다.
감기로 마스크를 쓰고 출전한 모마는 초반 부진했지만 갈수록 폭발력을 높여 팀내 최다인 28득점을 했다. 1세트 5점, 2세트 4점, 3세트 2점에 머물렀던 모마는 4세트에 8점을 올리더니 5세트엔 9점을 뽑아 승리를 이끌었다. 여기에 타나차가 20점으로 힘을 보탰고, 강소휘가 15점, 김세빈이 14점, 이지윤이 10점을 뽑아 국내 선수들도 득점에 가세하며 역전승을 도왔다.
경기후 도로공사 김종민 감독은 "1,2세트에 리시브도 잘되고 나머지 공격도 괜찮았는데 모마가 감기 때문에 움직임도 그렇고 조금 시작할 때 둔했던 것 같다"며 "컨디션이 안좋은 상황에도 마무리를 하려고 하는 모습 때문에 그래도 이기지 않았나 생각한다"라며 모마의 투혼에 박수를 보냈다.
한국도로공사 모마가 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO
한국도로공사 이윤정이 몸을 날려 공을 받아내고 있다. 사진제공=KOVO
한국도로공사 강소휘가 스파이크를 때리고 있다. 사진제공=KOVO
3세트부터 강서브로 상대 리시브를 흔든 것이 주효했던 것에 대해 김 감독은 "상대를 단순하게 만들려면 서브를 강하게 때리고 흔들어야 한다"면서 "시작을 느슨하게 하는 거 같아서 거기서부터 준비를 더 해야하지 않을까 생각했다"라고 했다.
모마가 초반 좋지 않았을 때 다른 선수들의 활약이 좋았던 것에 대해 김 감독은 "세터 윤정이가 선수들 활용을 잘 한 것 같다. 속공, 미들블로커 활용을 잘했다. 분위기가 상대로 안넘어 가게 잘한 거 같다"라고 세터 이윤정을 칭찬.
이날 블로킹 3개 포함 14점을 올린 미들블로커 김세빈에 대해선 더 많은 활약을 기대했다.
김 감독은 김세빈이 확실히 자기 몫을 해준다는 말에 "더 해줘야 한다. 그 정도로는 성에 차지 않는다"면서 "높이도 있고 움직임도 좋고 때리는 파워도 좋은 선수인데 아직은 욕심을 가지고 하는게 아니고 양보하는게 보인다. 이제는 본인이 해결하려는 모습도 보여줘야 한다"라고 말했다.
최근 6경기 중 5경기나 5세트를 한 것에 김 감독은 역시 체력을 걱정했다. 김 감독은 "죽겠습니다"라며 "나도 힘들어 죽겠는데 선수들은…. 이틀 쉬고 또 경기라 다음이 걱정이다"라고 말했다. 장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com