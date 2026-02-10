[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 대표팀 최민정, 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'폭탄'에 당했다. 한국 쇼트트랙의 혼성계주 레이스가 예기치 못한 암초에 무너졌다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결선 2조에서 미국과의 충돌로 넘어지며 3위로 경기를 마무리했다. 한국은 결선에 오르지 못했다.
한국은 이번 대회 혼성계주에서의 선전을 위해 칼을 갈았다. 대회 전부터 선수들이 첫 메달 경쟁인 혼성 계주의 중요성을 강조했다. 2022년 베이징 대회에서의 조기 탈락 아쉬움을 덜고자 했다. 대표팀은 혼성 계주에서 금메달 수확에 나서서, 향후 일정을 더욱 수월하게 소화하겠다는 의지가 강했다.
준준결선에서 안정적으로 경기를 주도하며 준결선에 올랐다. 한국 첫 주자로 주장 최민정이 나섰다. 최민정은 2위 자리를 유지하며 선두와의 간격을 차분하게 유지했다. 두 번째 주자로 나선 선수는 신동민, 신동민은 미국과의 좁은 간격을 유지하고, 다음 주자인 임종언에게 자리를 넘겼다. 한국과 미국의 간격이 꾸준하게 유지되던 순간 한국은 김길리가 배턴을 이어받았다. 김길리는 미국이 넘어진 틈을 파고들어 순식간에 선두로 치고 나갔다. 김길리는 선두 자리를 유지한 채 신동민이 이를 이어받았고, 한국은 이후 안정적인 레이스로 경기를 1위로 끝마쳤다.
비교적 무난한 조에 속했던 준준결선과 달리 준결선은 치열한 조 구성이 완성됐다. '최강' 캐나다와 더불어 미국, 벨기에와 한 조를 이뤘다. 그럼에도 한국의 결선 진출 가능성은 높게 점쳐졌다.
시작을 주도한 쪽은 캐나다였다. 스타트가 좋은 모습을 보였다. 한국은 점차 격차를 좁혔다. 김길리가 속도를 높이며 선두 캐나다와의 간격을 좁혔다. 한국은 이후 미국에게 2위 자리를 내주며 레이스가 흔들리는 모습도 보였다. 이후 한국은 조금씩 격차를 좁히기 시작했다.
하지만 문제가 터졌다. 김길리가 넘어진 미국 선수가 미끄러져 오는 상황을 피할 수 없었다. 결국 두 선수는 충돌하며 쓰러졌다. 김길리는 포기하지 않고 터치했고, 한국은 이후 레이스를 겨우 이어갔지만, 이변을 만들지 못했다. 결국 캐나다와 벨기에가 1, 2위를 차지했고, 한국은 3위로 결승선을 통과했다.
한국은 곧바로 항의에 돌입했다. 페널티나 어드밴스 가능 여부를 지켜봐야 했다. 하지만 이변은 없었다. 한국은 2분46초554의 기록으로 마무리되며, 결선 진출 대신 파이널B로 향했다.
이번 대회 혼성계주는 한국 쇼트트랙의 자존심이 걸린 문제였다. 혼성 계주는 2022년 베이징 대회에서 첫 올림픽 정식 종목으로 채택됐다. 한국은 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 그러나 예선 레이스에서 탈락의 고배를 마셨다. 결선 무대조차 밟아보지 못한 그날의 아쉬움에 절치부심했다. 명예회복을 위해 매진했다. 윤재명 감독을 필두로 선수들까지 혼성 계주 전략을 끊임없이 고민하고 준비했다. 2022~2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 혼성 계주 랭킹 1위, 2025~2026 시즌 ISU 월드투어 혼성 계주 랭킹 2위를 차지했다. 3위 밖으로 벗어나지 않았다. 올 시즌 3차 월드투어에선 금메달을 목에 걸었다. 올림픽에서의 결과를 기대해볼 수 있는 흐름이었다.
하지만 한국은 질주 속에서 예기치 못한 변수를 맞이하며 혼성계주 금메달 도전을 다시 4년 뒤로 미루게 됐다.