'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

기사입력 2026-02-10 21:09


'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 가수 겸 배우 엄정화와의 다정한 일상을 공개했다.

10일 최준희는 자신의 SNS에 "부랴부랴 거지꼴로 나가서 초밥 먹고 수다 떨다가, 노곤노곤 식곤증에 정신 못 차리다가… 갑자기 내리는 비를 보며 으아, 낮잠 자기 좋은 날씨다~! 계속 꺄르르 거리기 ♥엄탱씨"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.


'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "…
공개된 사진 속 최준희와 엄정화는 이태원에서 데이트를 즐기며 다정하게 붙어 셀카를 찍고, 식사와 카페를 오가며 여유로운 시간을 보내는 모습이다. 두 사람의 밝은 웃음과 편안한 분위기가 보는 이들에게도 훈훈함을 전했다.

특히 23세 나이 차를 뛰어넘은 두 사람의 우정이 눈길을 끈다. 엄정화는 생전 최진실과 절친했던 만큼, 최준희와의 만남에 더욱 따뜻한 의미를 더했다.

한편 최준희는 배우 최진실과 전 프로야구 선수 고(故) 조성민의 딸이다. 최진실과 조성민은 2004년 결혼했으나 4년 만에 이혼했고, 이후 최준희와 오빠 최환희는 최진실의 손에서 자랐다. 그러나 최진실은 2008년 향년 39세의 나이로 세상을 떠났다.

엄정화는 故최진실과 절친 사이로 알려졌으며, 최진실의 자녀 지플렛(최환희), 최준희의 어린 시절부터 살뜰하게 챙겨준 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

3.

'김용건 손자' 이만큼 컸다고? 20개월인데 12살 비주얼 "어쩜 이래"

4.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

5.

박정민 "내가 본 연예인 중 가장 예쁜 사람? 신세경, 처음보자 마자 '와 예쁘다' 감탄"

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

3.

'김용건 손자' 이만큼 컸다고? 20개월인데 12살 비주얼 "어쩜 이래"

4.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

5.

박정민 "내가 본 연예인 중 가장 예쁜 사람? 신세경, 처음보자 마자 '와 예쁘다' 감탄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'홍명보호' 3월 A매치 '가상 남아공' 코트디부아르→'유럽 PO 대비' 오스트리아 '격돌 확정'

2.

"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

3.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

4.

"왜 자꾸 이런 일이…" 자네테 오니, 정호영 시즌아웃, 환장하는 부상릴레이, 8연패 고희진 감독의 희망[대전현장]

5.

3000안타 대전쟁! 거리는 손아섭-실력은 최형우-속도는 김현수...3년만 기다리자

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.