"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 박찬준 기자]때 아닌 중계 논란이 터졌다.
10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1000m 예선이 펼쳐졌다. 임종언(고양시청) 신동민(화성시청) 황대헌(고양시청) 태극전사 트리오가 나란히 준준결선 진출에 성공했다.
또 다른 포인트는 린샤오쥔이었다. 린샤오쥔은 한때 한국 쇼트트랙의 간판이었다. 2018년 평창 대회에 남자 1500m에서 금메달을 땄다. 500m에서는 동메달을 수확했다. 하지만 2019년 6월 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 때마침 조재범 사건이 이슈가 되면서 '성폭력'에 대한 사회적 반응이 좋지 않은 상황이었다. 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 이미 중국 귀화를 택한 뒤였다.
린샤오쥔은 귀화 후에도 여전한 실력을 자랑했다. 2022~2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵을 통해 국제 무대에 복귀한 후 빠르게 예전 기량을 회복했고, 2023~2024시즌 세계 선수권에서는 3관왕을 차지하기도 했다. 독특한 스토리와 준수한 외모까지 더해 중국 스포츠 스타로 떠올랐다.
2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽을 앞두고 중국 방송 'CCTV'와 단독 인터뷰를 진행한 린샤오쥔. 출처=중국 CCTV 방송 캡쳐
'한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 참가하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'라는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 대회에 나서지 못한 린샤오쥔은 지난달 23일 중국 국가체육총국이 발표한 중국 올림픽 참가명단 124인에 이름을 올려 8년만의 올림픽 출전 꿈을 이뤘다. 린샤오쥔은 이번 올림픽 출전을 위해 목 뒤 오륜기 문신까지 새기는 등 많은 공을 들였다. 그는 CCTV와의 인터뷰에서 "8년이 지났고, 많은 힘든 날이 있었지만, 이를 악물고 견뎌냈다. 중국 팀에 합류하게 돼 영광이며, 매우 감사하다"고 했다.
린샤오쥔은 예선 7조에 나섰다. 이날 중계를 맡은 배성재 캐스터는 계속해서 린샤오쥔을 임효준으로 불렀다. 레이스가 끝나고 나서야 린샤오쥔으로 정정했다. 팬들은 '린샤오쥔을 왜 임효준이라 부르냐', '린샤오쥔은 린샤오쥔이다' 등의 댓글을 남겼다. 린샤오쥔은 이날 3위로 레이스를 마쳤지만, 어드밴스로 준준결선 진출에 성공했다.