"왜 자꾸 이런 일이…" 자네테 오니, 정호영 시즌아웃, 환장하는 부상릴레이, 8연패 고희진 감독의 희망[대전현장]

기사입력 2026-02-10 18:34


정관장 고희진 감독. 사진제공=KOVO

정관장 정호영이 득점후 포효하고 있다. 사진제공=KOVO

[대전=스포츠조선 정현석 기자]연패 속 최하위로 추락한 정관장 레드스파크스. 가혹한 '릴레이 부상 잔혹사'에 신음하고 있다.

주포 자네테가 복귀하며 공격의 숨통이 트이는가 싶더니, 이번엔 중앙의 핵심 정호영이 쓰러졌다.

고희진 감독은 10일 대전 충무체육관에서 열리는 IBK기업은행전을 앞두고 힘겨운 팀 상황을 전했다. 가장 뼈아픈 소식은 국가대표 미들블로커 정호영의 부상이다. 정호영은 검진 결과 왼쪽 중지 손가락 골절상 진단을 받았다. 고 감독은 "최소 4주 이상의 고정이 필요해 사실상 시즌 아웃으로 보고 있다"며 침통함을 감추지 못했다.

불행 중 다행인 점은 외국인 선수 자네테의 복귀 소식이다.

고희진 감독은 "지난 4경기를 뛰지 못한 자네테가 복귀해 합류한다. 세터의 볼 배분과 결정력 부분에서는 개선이 기대된다"고 말했지만 목소리는 썩 밝지 못했다.

정관장의 블로킹 장점을 살릴 수 있는 중앙 높이의 핵 정호영의 부재는 연패 탈출을 노리는 정관장에게 큰 악재다. 정호영의 빈자리는 이지수가 채울 예정이다.

긴 연패 속에서도 고희진 감독이 미소 지을 수 있는 유일한 이유는 신인 박여름의 성장이다. 박여름은 박혜민과 함께 안정적인 리시브 라인을 구축하며 팀의 버팀목이 되고 있다. 이날도 박여름 박혜민은 선발 출전해 날카로운 IBK기업은행의 서브 리시브를 책임진다.

박여름은 지난 경기에서 이선우와 함께 두 자릿수 득점을 올리며 공격에서도 제 몫을 다했다.


박여름 스파이크

정관장 자네테. 사진제공=KOVO

고 감독은 "박여름이 들어오면서 코트에 활기가 돌고 있다. 신인답지 않은 경기력을 보여주고 있어 다음 시즌이 더 기대되는 선수"라며 극찬했다.

정관장의 올시즌은 부상으로 상당 부분 손상을 입은 최악의 상태다. 고희진 감독은 "원치 않는 부상이 너무 많아 전력 구성 자체가 쉽지 않은 시즌"이라면서도, 끝까지 응원해 주는 팬들을 향한 책임감을 강조했다.

"성적은 어렵고 상황은 힘들지만, 선수들이 코트 위에서 최선을 다하고 열심히 하는 모습을 보여준다면 팬들도 이해해 주실 것이라 믿습니다."

자네테의 복귀와 박여름의 패기를 시너지 삼아 "매 경기 결승"처럼 치르고 있는 IBK기업은행에 고춧가루를 뿌리고 안방에서 8연패의 사슬을 끊어낼 수 있을까. 관중석을 가득 메우는 정관장 팬들의 염원이 모아지고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.