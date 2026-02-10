故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 구준엽이 아내 故 서희원의 1주기를 맞은 가운데, 유산을 둘러싼 갈등설이 불거지며 가족들이 강하게 반박에 나섰다.
그는 "이런 루머를 퍼뜨리는 사람들은 정말 악의적이고 더러운 생각을 가진 사람들"이라며 강하게 비판했다.
서희원은 2001년 대만판 '꽃보다 남자'인 '유성화원'으로 큰 인기를 얻었고, 연간 수입이 1억 대만 달러(약 46억 원)에 이를 정도로 중화권 톱스타로 활약했다. 데뷔 이후 수입을 모친에게 맡겨 관리해온 것으로 전해졌다.
한편 구준엽과 서희원은 1998년 교제 후 결별했다가 20여 년 만에 재회해 2022년 결혼했다. 두 사람은 혼인 신고만으로 부부가 됐으며, 당시 코로나19 상황 속에서도 사랑을 이어가 큰 화제를 모았다.
서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다. 1주기를 맞은 지난 2월 2일에는 대만 진바오산 추모공원에서 동상 제막식이 열렸고, 구준엽은 직접 동상을 디자인하며 아내를 향한 그리움을 드러냈다.
