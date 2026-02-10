[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

유승은 스노보드 빅에어 동메달<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
양재우 서울예스병원 원장이 '18세 강심장 보더' 유승은(18·용인 성복고)의 사상 첫 올림픽 동메달 쾌거에 흐뭇함을 감추지 않았다. 유승은은 10일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 1, 2차 시기 합산 171.00점으로 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 올랐다. 이번 대회 팀코리아의 두 번째 메달, 한국 여자 스키·스노보드 선수 최초, '속도가 아닌 연기로 승부'하는 스노보드 프리스타일에서 한국 최초의 올림픽 메달 역사를 썼다.
유승은의 '빅에어'는 '아파트 15층' 높이에서 쾌속 활강한 뒤 세 바퀴, 네 바퀴를 날아오르는 세상 '강심장'들만의 '원샷원킬' 종목이다. 더 높이 날아오르기 위해 넘어지고 쓰러지는 것이 일상다반사인 종목, 부상 위험도 상존한다. 겁 없는 도전, 몸사리지 않는 '앙팡테리블' 유승은에게도 부상은 필연이었다. 2024년 10월, 발목 골절로 1년을 쉬었다. 극한 보더의 길을 내려놓아야 하나 눈물로 지샌 날도 있었다. 넘어져도 다시 일어난 덕분에, 함께한 이들 덕분에 첫 올림픽을 열망하던 소녀의 상상은 현실이 됐다. 유승은은 대한체육회가 제공한 올림픽 자료집에 '선수 생활에 가장 도움이 된 멘토'로 "부상으로 힘들 때 다시 일어설 수 있도록 도와주신 양재우 원장님"이라고 답했다.
코르티나에서 들려온 역사적 동메달 소식에 주치의 양 원장은 "인간승리다. 대단하다. 뿌듯하다"며 활짝 웃었다. 유승은이 '존경하는 멘토'로 꼽았다는 말에 그는 "워낙 의지가 강하고 잘하는 친구"라며 손사래 쳤다. "잦은 부상으로 맘고생하는 모습을 보고 긍정적인 이야기를 많이 해주려 했다. 전공의 때 지도교수님이 손흥민 선수를 치료하시는 걸 옆에서 본 적이 있다. 손 선수 사진을 보여주면서 '부상은 누구나 거친다. 시련 없이 성공한 선수는 없다'고 용기를 북돋웠을 뿐"이라고 했다. "이 친구는 어리지만 멘탈, 회복탄력성이 정말 좋다. 사실 다쳐도 너무 많이 다쳤다. 2년새 4번의 부상, 그것도 간단한 염좌가 아니라 탈구, 골절 같은 큰 부상이었다. 우울감이 있었지만 그것마저도 극복해내더라"며 엄지를 치켜세웠다.
유승은과 첫 인연의 시작은 2024년 1월. 주치의에게 직접 들은 부상 히스토리는 상상 이상이었다. "처음 우측 쇄골 골절로 왔다. 수술 이야기를 듣고 왔는데, 각 변형도 없고 통증이 없기에 운동에 지장 없는 선에서 보존적 치료를 잘 하면서 신뢰가 생겼다"고 했다. 재활 후 나선 그해 10월 스위스 국제스키·스노보드연맹(FIS) 월드컵 데뷔전, '예선 1위' 유승은은 결선서 발목을 크게 다쳤다. 양 원장은 "기사에 복사뼈 골절로 나오던데 사실 그 정도가 아니었다. 복사 골절은 일부다. 발목 메인 인대가 끊아지고 뼈도 다쳐서 발목이 다 돌아갔다. 수술이 불가피했다"고 설명했다. "복귀기간을 생각해 타이트하게 수술을 했다. 재활과정에서 선수 의욕이 앞섰다. 2월, 대회(하얼빈아시안게임)를 나가면 안되는데, '바람만 쐬고 기권하라'고 권했는데 나가서 기술을 썼더라. 수술한 발목이 다시 흔들리는 위기도 있었다"고 돌아봤다. "늘 빨리 복귀하고 싶어하고, 빨리 훈련하고 싶어한다. 워낙 승부욕이 강하다"고 했다. "올해 7월 일본 전지훈련 땐 팔꿈치 탈구로 돌아왔다. 수술하지 않고 통깁스로 마무리했는데 11월 훈련 복귀 이틀 만에 손목이 부러져서 왔더라. 올림픽을 앞두고 부상이 계속되다 보니 그땐 선수도 우울감이 컸다. '운동을 계속 해야 하나' 어머니도, 선수도 고민했다. 진료실에서 우는 모습도 봤다. 하지만 나는 '고쳐주는 일'을 하는 사람이다. '무조건 수술하자. 꼭 복귀하게 만들어주겠다'고 약속했다"고 시련의 시간을 되짚었다. 양 원장은 "작년 11월 10일, 자신감 있게 손목 수술을 마쳤고, 복귀 한 달 만인 지난해 12월 월드컵에서 은메달을 땄다. 그리고 딱 3개월 만에 올림픽 무대에서 결국 동메달을 따냈다"며 미소 지었다.
보통 사람이라면 발목, 손목이 잇달아 부러진 지 불과 3개월 만에 올림픽 슬로프에 설 수나 있을까. '부상' 트라우마까지 떨쳐낸 '강심장 보더'는 마의 '1440도'를 올림픽 첫 도전서 시연하는 모험까지 감행했다. 양 원장은 "그게 이 친구의 장점이다. 타고난 것이다. 강력한 멘탈에 승부사 기질을 타고났다"고 단언했다. "아무나 할 수 없는 동작을 용감하게, 자신감 있게 해낸다. 서커스 같은 고난도 동작 때문에 부상이 따를 수밖에 없는데, 이 부담감을 능히 이겨낼 수 있는 '타고난 스노보더'"라고 인정했다. "처음엔 환자로 치료만 하다, 부상으로 자주 보게 되면서 안쓰럽더라. 재능과 의욕이 넘치는 이 어린 친구를 '어떻게든 뛰게 해줘야 한다, 올림픽 무대에서 잘 뛰게 해줘야 한다'는 사명감이 생기더라"고 했다. "의료적으로 봤을 땐 전문적인 재활과정을 잘 따라오고 잘 이겨냈다. 개인적으로 볼 땐 정신력이다. 발목이 다시 흔들렸을 때 어머니도, 승은이도 고민을 많이 했는데 '하나의 이벤트로 넘어가자'고 했고, 그냥 그렇게 지나갔다"고 했다. "지난달 29일 올림픽 출국 전 마지막 진료 때 '손목, 발목 어디도 불편한 곳이 없다'고 했다. 자신감을 갖고 나갔다. 가족의 마음으로 함께 '파이팅!'도 외쳤다"고 했다.
유승은의 동메달 뒤를 받친 '멘토 주치의'는 "이번엔 금메달을 미뤄뒀으니 또 승부사의 목표의식이 강하게 생겼을 것"이라면서 "앞으로도 부상에 대한 두려움 없이 계속 승승장구하길. 부상이 생기더라도 꼭 어떻게든 해결해줄게!"라는 든든한 약속을 건넸다. "설 지나고 병원에 오면 '올림픽 메달리스트'와 사진 한 장 찍어야겠다"고 했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com