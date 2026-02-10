김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

기사입력 2026-02-10 15:39


김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김동욱과 스텔라 김이 결혼 3년 만에 득녀했다.

스텔라 김은 10일 개인 채널에 딸의 사진을 공개하며 출산 소식을 직접 전했다.

공개된 사진 속 스텔라 김은 누워 있는 딸을 따뜻한 손길로 어루만지고 있는 모습이다. 또 다른 사진에는 작고 귀여운 손으로 엄마의 손가락을 살포시 잡고 있는 아기의 모습이 담겨 시선을 끈다.

스텔라 김은 사진과 함께 "rowan grace kim"이라는 글을 남기며 딸의 이름을 공개했다.

또한 절친한 사이로 알려진 소녀시대 수영의 생일 파티에 참석해 찍은 사진을 올리며 "로완이 태어난 후 처음으로 엄마가 외출한 밤"이라고 덧붙였다.


김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"
한편 김동욱은 2023년 12월 7세 연하의 스텔라 김과 결혼식을 올렸다. 김동욱은 지난해 12월 개봉한 하정우가 연출한 영화 '윗집 사람들' 출연했다.

미국 교포인 스텔라 김은 과거 SM 엔터테인먼트 연습생 출신으로 소녀시대 데뷔 조였던 것으로 밝혀져 화제가 되기도 했다. 부모의 반대로 연예계에 데뷔하지 못한 스텔라 김은 현재 미국과 서울을 오가며 뷰티 브랜드 마케터로 일하고 있는 것으로 전해졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

2.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

3.

진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

4.

남창희, 조세호 따라 '억대' 신라호텔行…"결혼식장까지 똑같네" 소름 돋는 우정

5.

'싱글맘' 한그루, 청담동 집 공개...쌍둥이 육아 고충 토로 "솔직히 벅차"

연예 많이본뉴스
1.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

2.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

3.

진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

4.

남창희, 조세호 따라 '억대' 신라호텔行…"결혼식장까지 똑같네" 소름 돋는 우정

5.

'싱글맘' 한그루, 청담동 집 공개...쌍둥이 육아 고충 토로 "솔직히 벅차"

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인 경사났네 경사났어! 레알 2000억 장전 'PSG 미드필더' 영입 추진…'월드클래스' 리빌딩 핵심→LEE에겐 특급 기회다

2.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

3.

코치진이 무려 50명! KIA가 꿈꾸는 야망…SSG '역대 최다' 67명 등록 → 키움 '신인 7명'

4.

'최재훈 충격 부상 이탈' WBC 대체자 벌써 한국으로 떠났다

5.

돌아온 '투수 오타니' 미쳤다! 사이영상까지 노립니다…야마모토와 집안싸움 예고→"2026시즌 풀타임 기대 커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.