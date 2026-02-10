김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김동욱과 스텔라 김이 결혼 3년 만에 득녀했다.
스텔라 김은 사진과 함께 "rowan grace kim"이라는 글을 남기며 딸의 이름을 공개했다.
미국 교포인 스텔라 김은 과거 SM 엔터테인먼트 연습생 출신으로 소녀시대 데뷔 조였던 것으로 밝혀져 화제가 되기도 했다. 부모의 반대로 연예계에 데뷔하지 못한 스텔라 김은 현재 미국과 서울을 오가며 뷰티 브랜드 마케터로 일하고 있는 것으로 전해졌다.
기사입력 2026-02-10 15:39
