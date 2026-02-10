진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

기사입력 2026-02-10 13:33


진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 함소원과 이혼한 진화가 캐나다로 떠난다.

진화는 9일 자신의 계정에 "내일 밴쿠버"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 캐나다 밴쿠버로 떠나는 진화의 항공편 캡처 내역이 담겼다. 최근 함소원과 진화의 재결합 과정이 방송을 통해 공개되는 가운데, 진화가 갑작스럽게 밴쿠버로 떠나는 이유에 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.

지난 7일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 이혼 후 재결합을 논의하는 함소원과 진화의 모습이 담겼다.


진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"
특히 재결합을 반대하는 함소원의 어머니를 설득하기 위해 진화는 집으로 찾아갔다. 두 사람은 베트남에서 함께 살면서 감정의 골이 깊어졌다고. 이에 장모님은 "뭐하러 왔냐. 가라"라며 진화를 등 떠밀어 쫓아내 모두를 놀라게 했다. 함소원의 중재로 겨우 들어와 2년 만에 마주한 진화와 장모님. 진화는 장모님 앞에 무릎을 꿇고 "진짜 죄송하다"고 사과했지만 장모님은 반응이 없었다. 그럼에도 진화는 "예전에 정말 잘못을 많이 해서 장모님을 많이 실망시키는 거 같다. 그땐 너무 어려서 많은 걸 고려하지 못했다. 장모님 마음을 안 좋게 해드린 거 같다"며 "앞으로 지켜봐 달라. 천천히 증명해 보이겠다. 좋은 아빠가 될 수 있도록 정말 노력하겠다"고 진심을 전했다.

이에 마음이 누그러진 듯한 장모님은 "생각들을 잘 해봐라. 혜정이가 아빠를 좋아하지 않냐. 한번씩이라도 들여다봐라. 내가 가까이 사는 것도 아니고 네가 매일 와서 있는다 해도 내가 볼 것도 아니니 알아서 행동해라. 한 번씩이라도 와서 보면 혜정이한테 활력은 될 거다. 어딜 가든지 건강하게 잘 살아라"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
