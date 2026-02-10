남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜' 터뜨린 진짜 이유

기사입력 2026-02-10 11:14


남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜'…

[스포츠조선 정유나 기자] 펜싱 국가대표 출신 방송인 남현희가 전 남편의 불륜이 이혼 사유였다며 관련 메시지를 공개했다.

남현희는 9일 자신의 SNS에 전 남편의 불륜을 주장하며 과거 메신저 대화 일부를 업로드했다.

2021년 8월 30일 작성된 내용으로, 해당 메시지에는 "들어왔어. 잘 자고 있겠다. 굿밤"이라는 글자와 입술 이모티콘이 들어가 있다. 또한 상대가 "잘 가고 있어?"라고 묻자 "왔어. 오늘도 수고해"라고 답했고, 상대방은 다시 "응. 오빠도 수고해. 화이팅"이라고 답을 했다.

이와 관련해 남현희는 "2021년부터 계속된 유부남과 상간녀의 대화"라며 "이 상간녀 때문에 이혼했다. 한 번은 참고 넘어갔지만, 이후 다시 불륜을 해서 도저히 참을 수 없었다. 그런데도 사람들은 저 때문에 이혼했다면서 저를 욕하고 있다"고 주장했다.

또한 남현희는 "상간녀는 지금도 학교에서 아이들을 가르치면서 잘 살고 있다. 두 번이나 걸렸는데도 반성을 안한다. 너무 억울하다. 모든 자료를 공개하고 진실을 밝히겠다. 저는 더 잃을 것도 없다"고 추가 폭로를 예고했다.


남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜'…
앞서 남현희는 지난 2011년 5살 연하 사이클 국가대표 A씨와 결혼해, 2013년 딸을 출산했으나 2023년 파경했다. 당시 남현희는 A씨와의 이혼을 발표하면서 "가정이 아닌 다른 곳에 시선 돌려 큰 상처"라고 언급하기도 했다.

이혼 후 3년이 흐른 시점에서 남현희가 해당 메시지를 공개한 구체적인 배경은 아직 밝혀지지 않았다.

한편 남현희는 2023년 전청조와 결혼 발표를 했다가 전청조의 사기 전과 등이 드러나게 되며 파혼했다. 전청조는 사기 혐의로 구속 기소돼 1심에서 징역 13년이 선고받았다. 남현희는 사기 공범 의혹으로 수사를 받았으나 무혐의 처분을 받았다.

