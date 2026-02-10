이지나, 유방암 투병 중 경연 병행 '눈물바다'.."항암치료 후유증 온몸 아파"

기사입력 2026-02-10 09:35


이지나, 유방암 투병 중 경연 병행 '눈물바다'.."항암치료 후유증 온몸…

[스포츠조선 조윤선 기자] '미스트롯4 미공개 스페셜' 김희재가 오열한다.

2월 10일(화) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'에서는 꾀꼬리처럼 맑은 목소리와 유방암 투병 중인 사연으로 경연 내내 화제와 함께 시청자들의 응원을 이끌고 있는 참가자 이지나의 '1:1 데스매치' 경연이 공개된다. 항암 치료와 경연을 병행하며 날이 갈수록 체력적 한계에 부딪히는 이지나가 어떤 의지와 노력으로 무대에 섰는지 공개되며 시청자들의 눈물샘을 자극할 전망이다.

이날 이지나는 '1:1 데스매치' 경연을 위해 무대에 오른다. 이지나가 지목한 상대는 '미스트롯1'에서 최종 8위를 차지한 실력파 현역가수 김희진. 본격적인 무대를 앞두고 두 사람의 남다른 인연이 공개된다. 5년 전 김희진이 뮤지컬의 주인공으로, 이지나가 코러스로 한 무대에 섰다는 것. 주인공과 코러스였던 두 사람이 5년 만에 경연 상대로 만난 가운데, 과연 누가 다음 라운드 진출 티켓을 거머쥘지 주목된다.


이지나, 유방암 투병 중 경연 병행 '눈물바다'.."항암치료 후유증 온몸…
그런가 하면 이지나의 무대에 마스터석은 물론 다른 참가자들이 있는 대기실까지 온통 눈물바다가 된다. 현재 이지나는 유방암 항암 치료와 경연을 병행하고 있는 상황. 이지나는 항암 치료의 후유증으로 "온몸이 아파"라고 외치면서도, 끝없이 연습한 끝에 장민호의 '신발끈'을 부른다.

이지나의 무대가 계속될수록 많은 사람들이 "힘들 텐데…"라며 깊이 몰입한다. 그중에서도 마스터 김희재는 눈물을 참지 못하고 오열한다. 계속해서 눈물을 닦아낸 김희재는 무대가 끝난 후 "이지나의 무대를 쭉 지켜보면서 제가 이지나의 팬이 됐다"라고 말한다. 이지나가 어떤 무대를 꾸몄길래, 현장이 눈물바다가 된 것인지 '미스트롯4 미공개 스페셜'에서 확인할 수 있다.

허스키한 보이스의 김희진은 결혼을 앞두고 아버지에게 전하고 싶은 마음을 담아 송가인의 '아버지의 눈물'을 부른다. 김희진의 무대에서는 예상 밖 돌발상황이 연이어 발생하며 모두를 놀라게 한다. 돌발상황 속에서 김희진은 제대로 무대를 마칠 수 있을까. 이지나와 김희진의 가슴 절절한 '1:1 데스매치'는 2월 10일 화요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'에서 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

3.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

4.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

5.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.