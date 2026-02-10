故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

기사입력 2026-02-10 05:00


故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 정다빈이 세상을 떠난 지 19년이 지났다.

지난 2007년 2월 10일 故 정다빈은 남자친구의 집인 서울 강남구 삼성동의 한 빌라에서 숨진 채 발견됐다. 향년 27세.

경찰에 따르면 故 정다빈의 남자친구는 "만취 상태의 정다빈을 집으로 데려왔는데 일어나 보니 숨져있었다"고 진술했다.

경찰은 정다빈이 사망 당시 유서가 발견되지 않았지만 약물 복용 및 타살 흔적이 없어 스스로 목숨을 끊었다고 결론을 내렸다.

고인은 당시 활동이 부진한 것을 비관해 정신적으로 스트레스에 시달려온 것으로 전해졌다.


故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19…
갑작스러운 소식은 모두에게 충격을 안겼다. 2000년 SBS 시트콤 '돈.com'으로 데뷔한 정다빈은 MBC 시트콤 '뉴 논스톱'에서 활약하며 폭발적인 인기를 모았다.

MBC 드라마 '옥탑방 고양이'가 크게 흥행하며 그해 MBC연기대상에서 여자 신인연기상을 수상, SBS '형수님은 열아홉'으로 SBS연기대상 여자신인연기상 영광을 안기도 했다.

이후 4년이 흐른 2011년 5월 22일, 고인은 어머니의 뜻에 따라 경기도 양평의 용천사에서 영혼 결혼식을 올렸다고 알려졌다.


故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19…
사진=정태우 SNS

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19…
사진=MBC

고인을 그리워하는 동료들의 추모도 계속됐다. 故 정다빈과 함께 '뉴 논스톱'에 출연했던 조인성은 조인성은 "빈소를 가기가 쉽지 않았다. 너무 마음이 아팠다. '내가 갈 자격이 있나' 싶은 거다. 너무 몰랐다. '그래도 가는 길에 인사는 드려야지'하는 생각에 갔던 것 같다"고 털어놓았다.

박경림 역시 고인에 대해 "웃을 때 눈이 반달이 된다. 또 말하는 것도 사랑스럽고 예쁜 친구였다"고 떠올렸다.

지난 2018년 MBC '청춘다큐 다시, 스물-뉴 논스톱 편'에서 박경림, 조인성, 장나라, 양동근, 김정화, 이민우, 정태우 등 그 시절 '뉴논스톱' 주역들이 정다빈을 향한 그리운 마음을 드러내기도 했다.

정태우는 "12년 만에 한자리에 모인 '뉴 논스톱' 식구들. 하늘나라 가 있는 (정)다빈 누나와 미국에 있는 (김)정화 빼고는 다 모인 듯. 추억을 안주 삼아 오랜만에 즐거운 수다의 시간"이라는 글과 함께 '뉴 논스톱' 배우들과 찍은 사진을 공개했다.

12년만에 한자리에 모인 이들은 다정한 모습으로 변치않는 우정을 과시하며 故 정다빈을 그리워 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

3.

'55세' 박수홍, 독박육아 중 화장실서 오열...알고보니 16개월 딸 '아빠 껌딱지' ('행복해다홍')

4.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

5.

남보라, 꽉 찬 D라인에 다 놀랐다.."임신 21주 차 이거 맞아요?"

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

3.

'55세' 박수홍, 독박육아 중 화장실서 오열...알고보니 16개월 딸 '아빠 껌딱지' ('행복해다홍')

4.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

5.

남보라, 꽉 찬 D라인에 다 놀랐다.."임신 21주 차 이거 맞아요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

3.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

4.

최종명단 발표 직후 韓-日 부상 릴레이, 그래도 걱정 無? WBC 규정 어떻길래

5.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.