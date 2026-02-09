'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

지난 7일 박경구의 개인 계정에는 "안녕하세요 경구형 사촌동생 박성현 입니다. 아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족들을 대신해 부고를 전합니다. 형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께 해주시면 감사하겠습니다"는 글이 게재됐다.
고인의 장례는 경기도 남양주의 한 장례식장에서 치러졌으며, 발인은 이날(9일) 엄수됐다.
박경구는 장범준이 속한 버스커버스커의 원멤버로, 그룹을 알리는데 큰 역할을 했다. 장범준과 고등학교 동창인 그는 장범준의 1집 앨범에 사실상 '공동 앨범'에 가깝다는 평가를 받을 만큼 전곡 작곡·편곡에 깊이 참여한 것으로 알려진다. 그는 '어려운 여자'를 비롯해 '사랑이란 말이 어울리는 사람', '신풍역 2번출구 블루스', '낙엽 엔딩' 등 다수의 곡에서 작사·작곡·편곡을 맡아왔다.
박경구의 부고 소식에, 지난해 3월 장범준이 남긴 글이 다시 주목 받고 있다. 당시 장범준은 '장범준 4집(찌질의 역사)' 발매와 함께 "경구의 건강을 기원한다"는 글을 남겼고, 박경구는 "저 건강합니다"라고 답하기도.
특히 장범준은 자신의 유튜브 계정에 '박경구 best live clip' 영상을 게재하며, 고인이 참여한 곡들을 부르며 자신만의 방식으로 고인을 추모하는 모습을 보이고 있다.