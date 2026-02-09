차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

기사입력 2026-02-09 20:30


[스포츠조선 정안지 기자]배우이자 인플루언서 차정원이 미모를 자랑했다.

차정원은 9일 "열애설은 못 막아도… 바람은 막을 수 있다♥"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 차정원의 다양한 일상 모습이 담겨있다. 맛있는 음식을 먹거나 쇼핑 중인 듯한 차정원.

이때 그녀의 스타일링에 시선이 쏠렸다. 차정원은 배우 활동보다 그동안 감각적인 스타일로 패션 인플루언서로 주목을 받았던 바. 이날은 하늘색 윈드 재킷에 치마를 매치, 여기에 검은색 긴 양말과 하얀색 운동화로 포인트를 준 스타일링을 선보여 눈길을 끈다.

이 과정에서 차정원은 빼어난 미모뿐만 아니라 170cm 큰 키의 소유자답게 남다른 비율과 각선미를 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다.


한편 지난 4일 하정우는 2020년 차정원과 인연을 맺은 뒤 동료에서 연인으로 발전해 6년째 사랑을 키워가고 있다며 열애를 인정했다.

이 과정에서 두 사람의 7월 결혼설도 있었다. 그러나 이에 대해 하정우는 스포츠조선에 "차정원과 교제는 사실이다"면서도 "(결혼설은)아버지(김용건)께서 그냥 하신 말씀이다. 만약에 결혼을 하게 되면 올 여름이 어떨까 가볍게 나눴던 이야기였다. 아버지가 낚이셨다. 그저 '여름에 하고 싶다' 정도의 바람이었지 아무것도 정해지지 않았다. 결혼은 미정이다"고 밝혔다. 차정원 소속사 측 또한 "교제 중인 것은 맞지만 결혼은 아니다"고 밝혔다

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

