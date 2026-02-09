결국 3위로…사령탑이 정말 갖고 싶은 한 가지, "끝까지 포기하지 않길"
|
|
|9일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 흥국생명의 경기. 흥국생명 요시하라 토모코 감독이 생각에 잠겨 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.09/
[수원=스포츠조선 이종서 기자] "끝까지 포기하고 싸워야 한다."
흥국생명은 9일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 현대건설과의 여자부 5라운드 경기에서 세트스코어 1대3(25-21, 14-24, 20-25, 25-20)으로 패배했다. 흥국생명은 시즌 13패(15승 승점 48점)을 기록하며 현대건설(16승11패 승점 48점)에게 2위 자리를 내줬다.
1세트 상대 범실에 웃었지만, 경기 내내 제대로 어수선한 분위기가 이어졌다. 세터와 공격수의 호흡이 맞지 않았고, 추격 상황에서는 범실까지 이어졌다. 피치가 허리 부상을 털어내고 2세트부터 경기에 나섰지만, 100% 경기력을 보여주기에는 역부족이었다.
경기를 마친 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 "단순하게 상대 리시브가 좋았다. 그 덕에 상대 세터가 공을 잘 올릴 수 있었던 같다"라며 "좋은 상태로 (리시브가) 올라오지 않았다. 공격수마다 힘이 있겠지만, 리시브가 잘 되면 세터가 편한 상태가 된다. 오늘은 그러지 못했다"고 했다.
4경기 만에 복귀한 피치에 대해서는 "컨디션을 올리는 중이다. 중간부터 들어가서 100%는 아닌 거 같다. 합격 불합격은 아니고 OK 정도 인거 같다"고 말했다.
|
|
|9일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 흥국생명의 경기. 흥국생명 요시하라 토모코 감독이 작전 지시를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.09/
3세트 중간 투입된 '2년 차' 세터 김연수에 대해서는 "서브도 좋은 선수다. 오늘은 팀 전체적으로 서브가 안 좋았는데, 김연수는 서브나 수비 이런 게 코트 안에서 잘해줬다. 다만, 오늘은 팀 흐름이 좋지 않았기 때문에 뭘 해도 안 좋아보일 수밖에 없었다"고 했다.
3위로 내려간 가운데 요시하라 감독은 팀에 가장 필요한 부분에 대한 물음이 나오자 "끝까지 포기하지 않고 싸워야 한다. 오늘은 집중력이 낮아졌다"고 다시 한 번 강조했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.