남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

기사입력 2026-02-09 20:29


남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

[스포츠조선 김수현기자] 전 펜싱 국가대표 선수 남현희가 이혼한 전남편과 결혼 생활 파탄의 이유가 지속적인 불륜이라고 폭로했다.

9일 남현희는 자신의 SNS에 "2021년부터 계속된 유부남과 상간녀의 대화"라며 메신저 내용 일부를 공개했다.

남현희는 "이 상간녀 때문에 이혼했습니다. 한 번은 참고 넘어갔지만, 이후 다시 불륜을 해서 도저히 참을 수 없었습니다"라고 털어놓았다.

이어 "그런데도 사람들은 저 때문에 이혼했다면서 저를 욕하고 있습니다"라고 피해를 호소했다.

그는 "상간녀는 지금도 학교에서 아이들 가르치면서 잘 살고 있습니다. 두 번이나 걸렸는데도 반성을 안합니다. 너무 억울합니다. 모든 자료를 공개하고 진실을 밝히겠습니다. 저는 더 잃을 것도 없습니다"라며 전남편과 상간녀의 대화라 주장하는 내용을 폭로했다.

메신저 캡처에는 "잘 자고 있겠다. 굿밤" "오늘도 수고해" "잘 가고 있어?" "오빠도 수고해 화이팅!"이라는 내용이 담겼다.


남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개
한편 남편희는 펜싱 국가대표 은퇴 후 '오늘부터 운동뚱', '노는 언니', '골 때리는 그녀들' 등 다수의 예능을 통해 스포테이너로 활약했다.

남현희는 2011년 5살 연하의 국가대표 출신과 결혼했으나 12년만인 2023년 이혼을 발표했다.


이후 남현희는 2023년 10월경 자신을 대기업 재벌 혼외자라 속인 전청조와 결혼을 발표했지만 이후 사기 사건과 관련한 공범 의혹에 휩싸였다.

전청조는 자신을 대기업 재벌 혼외자라 속이고 비상장 주식 투자 등을 미끼로 2023년 3월부터 10월까지 27명으로부터 총 30억 7800만 원을 가로챈 혐의로 구속기소됐다. 그는 지난해 11월 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등으로 징역 13년을 선고받았다.

당시 전청조 연인이었던 남현희는 수사 과정에서 공범 혹은 방조 의혹을 받았으나 '혐의없음'으로 불송치됐고, 이번 민사소송에서도 무관함이 법적으로 확인됐다.

남현희의 법률대리인은 "전청조에게 거액의 사기를 당한 원고가 남현희 감독을 상대로 제기한 11억 원 손해배상 소송에서 남현희가 전부 승소했다"며 "남현희는 지난 1년 10개월 동안 억울함을 밝히기 위해 최선을 다했다"고 밝혔다.

남현희 측은 "남현희 역시 전청조에게 속은 피해자라는 사실을 법원으로부터 확인받게 됐다"며 "더 이상의 억측과 오해가 없기를 바란다"고 강조했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

2.

'압구정家 떠난' 최은경, 결국 평수 줄여 이사 "새 집에 실망할 수도"

3.

‘SNS 첫발’ 성룡, ADHD 고백..“스스로 늘 채찍질했다”

4.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

5.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

2.

'압구정家 떠난' 최은경, 결국 평수 줄여 이사 "새 집에 실망할 수도"

3.

‘SNS 첫발’ 성룡, ADHD 고백..“스스로 늘 채찍질했다”

4.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

5.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

2.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

3.

[밀라노 프리뷰]'예선 4위→사상 첫 결선행' 메달 노리는 '고딩 보더' 유승은, 필살기는 아직 쓰지도 않았다

4.

최종명단 발표 직후 韓-日 부상 릴레이, 그래도 걱정 無? WBC 규정 어떻길래

5.

어쨌든 3승1패로 앞섰다→'2위 탈환전', "항상 기회는 있었는데…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.