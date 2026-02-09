'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

기사입력 2026-02-09 19:42


'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 …

[스포츠조선 이지현 기자] 최현석 셰프의 딸 최연수가 '할아버지와 똑 닮은' 초음파 사진을 공개했다.

9일 최연수는 "앞에 초음파 말고 뒤에 초음파 보면 더 닮았어요 충격... 유전자의 신비..."라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개한 영상에서 최연수는 초음파 사진을 공개했다. 그는 "얼마 전에 정밀검사를 했다. 초음파를 봤는데 익숙한 얼굴이 보이더라. 원래 이 정도 주수에 얼굴 형태가 보이나"면서 "근데 누구를 똑 닮았다"고 아빠 최현석 셰프를 떠올리게 했다.

이어 "내일 모래 태교 여행으로 괌 여행을 간다. 가기 전에 아기 상태를 한 번 더 보고 가자고 했다. 누구도 부정할 수 없게 엄청나게 닮은 사람이 있었다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

공개된 영상 속 초음파 사진에는 옆 모습, 특히 입매가 할아버지 최현석 셰프와 똑 닮아 있다. 이에 네티즌들은 "아기가 요리 잘 할 것 같다", "완전 최셰프님이잖아요", "완전 미니미최셰프님"이라는 등의 반응을 보이고 있다.


'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 …
한편, 1999년생인 최연수는 2017년 '개밥 주는 남자' 시즌2에 출연했으며, 같은 해 Mnet '프로듀스 48'에 참가해 인지도를 높였다. 최연수의 아버지는 최현석 셰프다.

지난 2025년 9월 12살 연상의 김태현과 결혼했으며, 이후 임신 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다. 6월 출산 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

2.

'압구정家 떠난' 최은경, 결국 평수 줄여 이사 "새 집에 실망할 수도"

3.

‘SNS 첫발’ 성룡, ADHD 고백..“스스로 늘 채찍질했다”

4.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

5.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

2.

'압구정家 떠난' 최은경, 결국 평수 줄여 이사 "새 집에 실망할 수도"

3.

‘SNS 첫발’ 성룡, ADHD 고백..“스스로 늘 채찍질했다”

4.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

5.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

2.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

3.

[밀라노 프리뷰]'예선 4위→사상 첫 결선행' 메달 노리는 '고딩 보더' 유승은, 필살기는 아직 쓰지도 않았다

4.

최종명단 발표 직후 韓-日 부상 릴레이, 그래도 걱정 無? WBC 규정 어떻길래

5.

어쨌든 3승1패로 앞섰다→'2위 탈환전', "항상 기회는 있었는데…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.