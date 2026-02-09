벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

기사입력 2026-02-09 18:07


벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초…
두산 베어스 선수단이 18일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 이영하가 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.18/

[스포츠조선 김용 기자] 122구, 146km.

두산 베어스의 2026 시즌 성패는 이 선수에게 달려있다 해도 과언이 아니다.

지난 시즌 9위 추락. 김원형 신임 감독은 선발진 재편을 숙제로 내세웠다.

그 핵심이 이영하 선발 복귀다. 2019 시즌 17승 투수. 이후 이도저도 아닌 역할을 했는데, 김 감독은 이영하가 선발로 로테이션을 지켜줘야 두산이 강해질 수 있다고 생각한다.

김 감독이 부임부터 얘기를 했다. 이영하도 두산과 52억원 FA 계약을 맺을 때부터 느낌을 잡았다. 단순히 불펜 하라고 52억원을 주는 바보같은 구단은 없다.

두산은 플렉센, 잭로그, 곽빈까지는 선발 3인 확정이다. 이후 2명이 필요하다. 김 감독은 당장 이영하가 한 자리를 차지하기를 바란다.

이영하도 그 기대에 부응하려 노력하고 있다. 벌써 호주 시드니 캠프에서 엄청나게 페이스를 끌어올리고 있다. 첫 불펜 피칭에서 36구만 던졌는데 이후 104개에 이어 122개의 공을 힘차게 뿌렸다. 이영하를 제외하면 가장 많은 공을 던진 투수가 88개의 윤태호임을 감안하면 엄청난 이영하의 페이스다.

그냥 던지는게 아니다. 직구 최고구속도 146km를 찍었다. 이영하가 다른팀 2~3선발 같은 역할을 두산 4선발로 한다면 두산의 시즌 성적 걱정은 할 필요가 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

2.

김우리 '2억 포르쉐'가 샌드위치처럼…연쇄 추돌 사고 현장 공개

3.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

4.

이영지 3억 기부 훈훈했지만 현실은 씁쓸..23명 노쇼에 10만 지원자 허탈

5.

김시덕, 삶 포기하려던 팬 살렸다…"개그맨 볼래? 밥 사줄게 와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생태계 파괴' 맹비난에도 끄떡없다…"5860억도 우리는 감당돼", 비결은 '오타니 수익'?

2.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

3.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

4.

'돌아온 지메시' 지소연 수원FC 주장 완장 찼다! '레전드' 이은미 플레잉코치→수석코치로 '원팀' 이끈다[공식발표]

5.

[밀라노 프리뷰]'예선 4위→사상 첫 결선행' 메달 노리는 '고딩 보더' 유승은, 필살기는 아직 쓰지도 않았다

스포츠 많이본뉴스
1.

'생태계 파괴' 맹비난에도 끄떡없다…"5860억도 우리는 감당돼", 비결은 '오타니 수익'?

2.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

3.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

4.

'돌아온 지메시' 지소연 수원FC 주장 완장 찼다! '레전드' 이은미 플레잉코치→수석코치로 '원팀' 이끈다[공식발표]

5.

[밀라노 프리뷰]'예선 4위→사상 첫 결선행' 메달 노리는 '고딩 보더' 유승은, 필살기는 아직 쓰지도 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.