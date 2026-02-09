조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

기사입력 2026-02-09 16:02


조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼…
조혜련. 스포츠조선DB

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그우먼 조혜련이 '말자쇼'의 공감 게스트로 출격한다.

9일 방송하는 KBS2 '말자쇼'에서는 '말자 할매' 김영희가 명절과 관련한 관객들의 다양한 고민을 해결할 예정이다. 특히 이날 방송에선 조혜련이 게스트로 출연해 '말자쇼'의 웃음꽃을 두 배로 피운다.

조혜련은 지난 6일 개막한 연극 '리타 길들이기'를 홍보하러 나왔다고 솔직하게 고백한다. 그는 지난 방송에서 박서진이 실패했던 '눈 안 깜빡이고 홍보하기' 미션에 도전한다. 조혜련은 홍보를 하고야 말겠다는 강한 의지를 내비치고, 김영희는 그런 조혜련에게 특별한 조건을 내민다. 과연 조혜련은 이 미션을 성공할 수 있을지, 김영희가 내민 조건은 무엇일지 궁금증이 증폭된다.

또한 이날 방송에서 조혜련은 공개 구혼을 받는다. 2014년 재혼해 화목한 가정을 이루고 있는 조혜련은 뜻밖의 공개 구혼에 "저는 벌써 두 번을 해가지고요"라며 크게 당황한다. 조혜련은 어쩌다 공개 구혼을 받게 된 것인지, 사건의 전말은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

조혜련은 가수 화사를 보고 자극받은 에피소드도 공개한다. '자신감'의 대명사 같은 조혜련이 22년 후배 화사에게 어떤 자극을 받은 것일지, 화사를 통해 조혜련이 이뤄낸 성과는 무엇인지 호기심이 쏠린다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 9일 오후 10시 방송한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

2.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

3.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

4.

'삼남매父' KCM, 대리운전기사 됐다 "술 거의 안 마셔 최적의 조건" ('대리운전')

5.

서유리, ♥7세 연하 법조계 남친 공개..명품 선물 자랑 "매일 생일이었으면"

연예 많이본뉴스
1.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

2.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

3.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

4.

'삼남매父' KCM, 대리운전기사 됐다 "술 거의 안 마셔 최적의 조건" ('대리운전')

5.

서유리, ♥7세 연하 법조계 남친 공개..명품 선물 자랑 "매일 생일이었으면"

스포츠 많이본뉴스
1.

박찬호-임창용 뛰어 넘은 대기록, 이 선수가 쓴다고? 감독도 믿지 못했다

2.

美 매체 집중 조명! '사이영상 후보' "LAD의 류현진 WBC 나온대"…김혜성과 인연 깊어→'1호' 박찬호도 언급

3.

'이제 쓱닷컴에서 랜더스 티켓 예매하세요' SSG 랜더스, 티켓 대행 업무 파트너십

4.

"한국 대표팀 주장은 SF 이정후" 미국도 관심 집중→키움 시절보다 잘할까…"한국서 엄청난 인기"

5.

'올림픽 전설' 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 동계올림픽 국가대표 선수단에 격려금 전달

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.