'54세' 배기성, 12살 연하♥와 2세 도전...."늦었지만 아이 갖고 싶다" (조선의)

[스포츠조선 김수현기자] 배기성 이은비 부부가 결혼 9년차에 2세에 도전했다.
윤정수 원진서 부부의 결혼식에서 화제가 된 배기성과 아내 이은비. 54세 배기성보다 12살 어린 42세 이은비는 쇼호스트와 행사 진행을 하고 있었다.
그렇게 3년간의 연애를 하고 결혼했다고. 배기성은 "저와 아내가 살아온 방식이 너무 다르다. 아내는 종이 신문을 보더라. 책도 아내 따라서 1년에 60권 정도 읽게 됐다. 책 읽는 게 아내 덕에 습관이 됐다. 내 주위에 이런 사람을 본 적이 없다. '이 사람과 결혼하면 내 삶이 똑똑해지겠다'는 생각에 결혼을 결심했다"고 전했다.
2017년 배기성이 46세 때 결혼해 벌써 9년차가 ? 두 사람. 이은비는 "결혼은 좋은 거 같다. 더 빨리 했어도 좋았을 거 같다. 더 일찍 만났으면 더 많은 추억이 있었을텐데. 그 시절의 오빠도 알고 싶고 궁금하다"라며 사랑꾼 면모를 보였다.
배기성은 "결혼하기 전에는 '난 결혼하면 무조건 애부터 낳을 거야' 했는데 결혼해보니 결혼생활이 좋더라. '아이 없이 우리 둘이 이렇게 살아도 좋을 거 같다'고 생각했다"라 털어놓았다.
시험관 시술을 알아봤지만 아내가 많이 힘들다는 말에 강요하지 않았다는 배기성. 이은비는 "저는 체력에 대한 객기가 있다. '주사 뭐, 내 가족을 위하는데' '못자는 거 못 먹는 거 괜찮아' 하고 걱정이 안된다. 근데 남편이 나보다는 더 살았으면 좋겠다 싶다"라며 울컥해 눈시울을 붉혔다.
이은비는 "사실 저는 남편이 저보다 먼저 가면 못 살 것 같다. 나중에 저랑 아이만 남을까봐"라며 울었고 배기성은 바로 휴지를 가지러 일어섰다.
경북 영천의 돌할매 공원에 도착한 세 부부. 아이를 갖게 해준다는 신비의 돌이 있었다. 이은비는 소원을 빌고 돌을 든 뒤 눈시울을 붉혔다.
다음 목적지는 136년 전통 경주의 불임치료 전문 한의원이었다. 전설의 한의원이라 불리는 병원. 130년을 이은 5대째 한의사.
이제 2세를 준비한지 1년차라는 배기성은 "이렇게 온 게 처음이다"라고 긴장했다. 의사는 이은비의 진맥을 잡더니 "일을 많이 하시는 워커홀릭 같다"라며 몸상태를 정확하게 진단했다.
이은비는 워낙 예약이 어렵다는 한의원 의사를 만난김에 그동안 궁금했던 모든 질문들을 쏟아냈다. 수위가 너무 높은 49금 질문에 배기성은 얼굴이 새빨개져 손사레를 쳐 웃음을 자아냈다.
