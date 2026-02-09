탁재훈, 유재석 언급했다가 저격 당했다.."그분 이름 함부로 부르지마" ('아근진')

기사입력 2026-02-10 00:08


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 허경환이 탁재훈의 유재석 언급에 "그분의 이름 함부로 부르지 마라"라고 말해 웃음을 안겼다.

9일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 코첼라 진출을 꿈꾸는 혼성 그룹으로 변신해 새로운 모습을 선보였다.

이날 오디션에는 허경환이 참가자로 등장한 가운데 탁재훈은 "너 요즘 재석이한테 붙지 않았냐"라고 했다. 이에 허경환은 "그분의 이름 함부로 부르지 마라"라고 말해 탁재훈을 당황하게 했다.

그러자 이상민은 "형이 알던 꽃거지 경환이가 아니다. 요즘 잘 나간다. 핫하다"고 했지만, 탁재훈은 "그 인기 잠깐이다"라고 했다.

이에 허경환은 "나 요즘 뜨겁다"라면서 "앨범을 한두 개 낸 게 아니다. 음악에 대한 진정성이 있다. 이 프로젝트 경우 타이트하지 않게 들어올 수 있지 않을까 생각이 든다"라며 자신만만한 표정으로 본인을 어필해 웃음을 안겼다.


그때 이상민은 '허경환 챌린지 보여달라'라고 요청했지만, 허경환은 머뭇거렸다. 이에 이상민은 "재석이 형이 시킬 땐 바로 일어나서 내가 할 땐 재는 거냐"라며 불쾌감을 드러내 웃음을 안겼다.

또한 카이는 "얼마 전 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 대국민 면접 보지 않았냐"고 물었고, 허경환은 깡생수를 마셨다. 허경환은 "회사에서 MC로 섭외된 줄 알고 있었는데 면접은 언제 결과 발표날 지 모르겠다. 기다리고 있다"라면서 '유퀴즈' 고정 의혹 진실에 대해 밝혔다.

이어 허경환은 '놀면 뭐하니'에 대해서는 "촬영일에 시간을 비워놓고 부르면 간다. 근데 항상 마음을 비워놓고 있다"면서 "근데 여기는 조금만 비비면 들어갈 것 같은데"라면서 재낄 수 있을 것 같은 멤버로 이상민을 응시해 웃음을 안겼다.

