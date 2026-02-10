풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다…

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 아이돌 손동표의 '연예인병'을 폭로했다.
풍자는 "죄송한데 빙어 못먹지 않냐. 날 거를 못 먹는데 왜 먹고 싶냐. 오늘 영하 10도다. 일단 좋은데 그걸 왜 너와 내갸 해야 되냐"라며 찐친답게 타박했다.
이에 풍자는 "우동에 소주 안마실 거냐"라면서도 "근데 얘 소주 안마신다. 손동표가 요즘에 연예인병에 걸려서 와인 마신다"라고 폭로했다.
손동표는 당황해 "무슨 연예인 병에 걸렸냐"라며 해명하려 했지만 풍자는 "진짜 와인 마신다 얘. 얼마 전에 같이 와인 마셨는데 둘이서 8병 마셨다. 얘 말술이다"라며 아이돌의 의외의 주량을 공개했다.
잘 잡을 수 있을 거라는 자신감과 달리 낚시는 쉽지 않았다. 풍자는 "낚시는 인내의 싸움이라 했나요"라며 "이거 남자친구랑 오면 대판 싸운다"라고 고개를 저었다.
결국 2시간 만에 1마리를 잡은 두 사람. 풍자는 "나 솔직히 100마리 잡을 줄 알았다"며 식사를 하러 따뜻한 곳으로 들어갔다.
풍자는 "손동표랑 풍자랑 친한 게 이상하다고 하는데 동표는 내가 자주 보는 연예인 중에 TOP3안에 든다"라며 친분을 과시했다.
