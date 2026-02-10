스키·스노보드협회, 통 크게 쐈다!...'밀라노 1호 메달' 김상겸에 2억원, '빅에어 첫메달' 유승은에 1억원 '포상금'

최종수정 2026-02-10 10:00

[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 선수단에 1, 2호 메달을 안긴 스노보드의 김상겸(하이원)과 유승은(성복고)이 돈방석에 앉는다.

10일 대한스키·스노보드협회에 따르면 협회는 김상겸에게 2억원, 유승은에게 1억원의 포상금을 지급할 예정이다.

김상겸은 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 획득했다. 이번 대회 대한민국 선수단의 첫 메달이자 동, 하계 통틀어 대한민국이 딴 400번째 메달이었다. 유승은은 이날 새벽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 목에 걸었다.

한국 스키·스노보드는 단일 올림픽에서 처음으로 '멀티 메달'을 수확하는 쾌거를 이뤄냈다. 그간 한국 설상이 딴 올림픽 메달은 2018년 대회에서 '배추보이' 이상호(넥센)가 목에 건 은메달이 유일했다. 한국 설상은 이번 대회에 스노보드 출전 선수가 쇼트트랙 보다 많을 정도로 비약적인 발전을 이어왔고, 마침내 밀라노에서 결실을 맺고 있다.

협회는 2022년 베이징 대회를 앞두고 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에는 1억원의 포상금을 책정했는데, 당시엔 입상자가 나오지 않았고 이번 올림픽에선 포상금액을 유지했다.

2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡고 있는 대한스키·스노보드협회는 각종 국제대회 포상금을 꾸준히 늘려왔다. 특히 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어 세계선수권대회의 경우 메달 입상 뿐만 아니라 '6위'까지도 포상금을 준다. 올림픽에선 4위에게 5000만원, 5위 3000만원, 6위에게는 1000만원이 지급된다.

협회는 지난해에만 세계선수권대회, 월드컵 등 주요 국제 대회에서 성과를 낸 선수들에게 총 1억5500만원의 포상금을 줬다. 2016년부터 포상금으로만 지급된 액수가 12억원에 육박한다.

스키·스노보드협회는 이번 올림픽 이후 다음달 중 포상금 수여식을 열 계획이다.


한편 신동빈 롯데그룹 회장은 이번 대회 메달 물꼬를 튼 김상겸에게 축하 서신과 소정의 선물도 보낸 것으로 전해졌다. 서신에서 신 회장은 김상겸에게 "포기하지 않고 획득한 결실이기에 더욱 의미 있게 느껴진다. 오랜 기간 설상 종목의 발전을 꿈꿔온 한 사람으로서 앞날을 더욱 응원하겠다"는 메시지가 담긴 것으로 알려졌다.

신 회장은 2014년 협회장에 취임한 이후 "한국 스키·스노보드의 르네상스를 이끌겠다"며 적극적인 투자에 나섰다. 지난 12년간 무려 300억원 이상을 지원했다. 학창 시절 스키 선수로 활동한 경험이 있는 신 회장은 "경영을 하지 않았다면 스키 선수가 됐을 것"이라고 말할 정도로 각별한 스키 사랑을 자랑한다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

