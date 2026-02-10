황보라 "시父 김용건도 아들 있다"..70대에 얻은 '5세 늦둥이' 언급
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 70대에 늦둥이 아들을 얻은 시아버지 김용건을 언급해 눈길을 끌었다.
9일 방송된 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에는 심현섭과 정영림, 배기성과 이은비, 윤정수와 원진서 등 세 부부가 출연했다.
이날 세 부부는 경북 영천에 있는 돌할매 공원을 찾아 2세에 대한 간절함을 드러냈다.
이곳은 돌을 들어 무겁게 느껴지면 소원이 이뤄진다는 이야기가 전해지며 유명세를 얻은 장소다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 황보라는 "뭐든 다 해봐야 한다. 나도 아들 우인이가 태어나기까지 다 해봤다"고 솔직하게 털어놨다.
마을 이장은 세 부부를 환영하며 이들의 소원 빌기를 도왔다. 이때 윤정수는 "혹시 이장님도 여기서 소원을 빌어서 이뤄진 게 있냐"고 물었고, 이에 이장님은 "돌할매 소문이 나게 된 계기가, 마을에 사시던 영감님이 60세에 아들을 봤다"고 말해 모두를 놀라게 했다.
이를 스튜디오에서 지켜보던 김국진이 "남자는 70세에도 가능하다"고 말하자, 황보라는 고개를 끄덕이며 "우리 시아버지도 뭐…아들이 있다"고 말해 눈길을 끌었다. 예상치 못한 발언에 최성국이 웃음을 터뜨리자 황보라는 "죄송합니다"라며 급히 상황을 수습해 웃음을 자아냈다.
1946년생인 김용건은 지난 2021년, 39세 연하 여자 친구에게서 늦둥이 아들을 얻었다.
한편 황보라는 지난 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.