[밀라노스토리] 반전의 반전! 동화같지 않은 결말. 그래서 더 감동적이다. 스키 여제 린지 본, 라스트 댄스 감동의 수술행

기사입력 2026-02-10 10:34


[스포츠조선 류동혁 기자] '스키 여제' 린지 본의 '라스트 댄스'는 충격적이었다. 반전의 결말이었다.

동화같은 마지막 춤을 기대했지만, 결과물은 수술행이었다. 하지만, 더욱 현실적이다. 그래서 더 감동적이다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 안타까운 사고로 수술대에 올랐다.

올해 41세 린지 본(미국)은 지난 9일(한국시각) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키 센터에서 열린 알파인 스키 여자 활강에 출전했다.

감동적 결말을 맺고 싶었던 린지 본. 그리고 전 세계 모든 팬이 그렇게 기대했다. 하지만, 13초 만에 기대는 산산조각났다.

그는 시속 100km가 넘는 곡선 주로를 통과하다가 기문에 걸리면서 수차례 뒹굴었다. 헬리콥터를 통해 긴급 이송됐다.

결국 복합 정강이뼈 골절상을 당했다. 수술대에 올랐고, 앞으로도 몇 차례 수술이 그녀를 기다리고 있다.

하지만, 스키 여제는 좌절하지 않았다. 오히려 자신의 비극을 삶의 아름다움으로 승화시켰다.


그는 자신의 SNS를 통해 '내 올림픽의 꿈은 내가 꿈꾸던 방식대로 끝나지 않았다. 극심한 육체적 고통이 뒤따랐지만, 후회는 없다'며 '출발선에 섰을 때 믿을 수 없는 감정은 결코 잊지 못한다'고 했다.

또 '우리 인생은 스키 레이싱과 마찬가지다. 위험을 감수한다. 꿈꾸고 사랑하고 뛰어오른다. 때로는 넘어진다. 때로는 마음이 부서지고, 믿었던 꿈이 산산조각나기도 한다. 하지만, 이것 또한 삶의 아름다움이다. 우리는 시도할 수 있다. 나는 시도했고, 꿈꿨고, 뛰어올랐다'고 라스트 댄스에 대한 감동을 전했다.

너무나 현실적이기에, 반전이 있었고, 반전이 있었기에 감동은 두 배다.

그는 지난달 30일 스위스 월드컵 경기 도중 왼쪽 무릎을 다쳐 헬기로 이송됐었다. 전방십자인대 파열 진단을 받았지만, 부상의 위험과 공포를 극복하고 다시 스키를 신었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

