[전문] '이이경 사생활 폭로' A씨 "韓경찰 수사에 협조 중, 진실 밝혀질 것"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 또 다시 입장을 밝혔다.
그러면서 "현재 제가 보유하고 있는 관련 증거를 모두 제출했다. 제 신분에 관한 자료 또한 수사기관에 전달했다. 한국에 직접 방문할 수 없는 상황을 고려해 담당 수사관과 비대면 방식으로 협조를 이어가고 있다. 수사는 한 달 이상 진행 중이며, 상당한 시간이 소요되고 있다"고 덧붙였다.
이이경은 해당 논란의 여파로 출연 중이던 MBC 예능 '놀면 뭐하니', E채널 예능 '용감한 형사들4' 등에서 하차했다.
이하 A씨 글 전문.
안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다.
그동안 별도의 입장을 밝히지 않았던 이유는 한국 경찰 수사에 협조하고 있었기 때문입니다.
한국의 법과 절차는 다른 나라들과는 달라, 제게 어떤 불이익으로 작용할 수 있을지에 대한 우려도 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 이 사건이 사실이었음을 소명하기 위해 많은 고민 끝에 수사에 응하기로 결정했습니다.
현재 제가 보유하고 있는 관련 증거를 모두 제출하였으며. 저 신분에 관한 자료 또한 수사기관에 전달하였습니다. 한국에 직접 방문할 수 없는 상황을 고려하여 담당 수사관과 비대면 방식으로 협조를 이어가고 있습니다. 수사는 한 달 이상 진행 중이며, 상당한 시간이 소요되고 있습니다.
비록 시간이 걸리더라도 끝까지 성실히 협조하며 결과를 기다릴 예정입니다. 수사가 완료되면 해당 자료의 당사자가 누구인지에 대해서도 수사기관을 통해 명확히 밝혀질 것이라 생각합니다. 관련 통신 기록은 남아 있을 것이며, 해당 계정들 또한 실제 사용된 계정이었기 때문입니다.
시간이 걸리더라도 이 사건의 진실이 명확히 밝혀지기를 진심으로 바랍니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com